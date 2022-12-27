Ньюкасл нацелился на звезду Челси

«Ньюкасл» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Челси» Жоржиньо. «Сороки» попытаются подписать итальянского хавбека во время январского трансферного окна.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года. В связи с этим «Ньюкасл» рассчитывает подписать игрока по сниженной цене. Сам Жоржиньо ранее заявлял о желании остаться в «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Жоржиньо 3 гола в 19 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего хавбека оценивается в 35 миллионов евро.