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Англия
27 декабря 2022, 17:09 |
341
0

Ньюкасл нацелился на звезду Челси

Жоржиньо может сменить клуб в январе

27 декабря 2022, 17:09 |
341
0
Ньюкасл нацелился на звезду Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

«Ньюкасл» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Челси» Жоржиньо. «Сороки» попытаются подписать итальянского хавбека во время январского трансферного окна.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года. В связи с этим «Ньюкасл» рассчитывает подписать игрока по сниженной цене. Сам Жоржиньо ранее заявлял о желании остаться в «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Жоржиньо 3 гола в 19 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего хавбека оценивается в 35 миллионов евро.

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Источник Daily Mail
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