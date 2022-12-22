Англия22 декабря 2022, 13:48 |
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ЖОРЖИНЬО: «Я хотел бы остаться в Челси»
Итальянский хавбек – о своем будущем
22 декабря 2022, 13:48 |
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Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, и до сих пор не продлен. Сам 31-летний итальянский хавбек заявил, что готов продлить соглашение с лондонским клубом:
«Конечно, я хотел бы остаться, я люблю «Челси». Но дело в том, что я не собираюсь думать об этом прямо сейчас. Мне нужно думать о только о будущих победах».
Жоржиньо выступает за «Челси» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола в 19 матчах во всех турнирах.
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