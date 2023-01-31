Интересный эпизод произошел в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов между «Твенте» и «Фейеноордом» (1:1)

На 37-й минуте в борьбе за мяч сошлись голкипер «Фейеноорда» Джастин Бейлов, выбежавший из ворот на перехват, и форвард «Твенте» Вирджил Мисиджан.

Вратарь сборной Нидерландов, который был в заявке на ЧМ-2022, в подкате выбил мяч в аут, а затем применил футбольную хитрость.

Бейлов схватил другой мяч и умышленно выбросил его на поле, чтобы судья остановил игру. Мисиджан, пытавшийся быстро исполнить аут, пока вратарь не занял свое место, был настолько взбешен, что бросил свой мяч в голкипера.

Судья показал вратарю «Фейеноорда» желтую карточку, а поединок завершился вничью (1:1). «Фейеноорд» потерял очки, но лидирует в Эредивизи.

КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема

Видеообзор матча