КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
Интересный эпизод из матча 19-го тура чемпионата Нидерландов
Интересный эпизод произошел в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов между «Твенте» и «Фейеноордом» (1:1)
На 37-й минуте в борьбе за мяч сошлись голкипер «Фейеноорда» Джастин Бейлов, выбежавший из ворот на перехват, и форвард «Твенте» Вирджил Мисиджан.
Вратарь сборной Нидерландов, который был в заявке на ЧМ-2022, в подкате выбил мяч в аут, а затем применил футбольную хитрость.
Бейлов схватил другой мяч и умышленно выбросил его на поле, чтобы судья остановил игру. Мисиджан, пытавшийся быстро исполнить аут, пока вратарь не занял свое место, был настолько взбешен, что бросил свой мяч в голкипера.
Судья показал вратарю «Фейеноорда» желтую карточку, а поединок завершился вничью (1:1). «Фейеноорд» потерял очки, но лидирует в Эредивизи.
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
Видеообзор матча
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