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Чемпионат Нидерландов
Твенте
29.01.2023, FT 1 : 1
Фейеноорд
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Нидерланды
31 января 2023, 08:55 | Обновлено 31 января 2023, 09:02
1855
3

КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема

Интересный эпизод из матча 19-го тура чемпионата Нидерландов

31 января 2023, 08:55 | Обновлено 31 января 2023, 09:02
1855
3
КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема
Twitter

Интересный эпизод произошел в матче 19-го тура чемпионата Нидерландов между «Твенте» и «Фейеноордом» (1:1)

На 37-й минуте в борьбе за мяч сошлись голкипер «Фейеноорда» Джастин Бейлов, выбежавший из ворот на перехват, и форвард «Твенте» Вирджил Мисиджан.

Вратарь сборной Нидерландов, который был в заявке на ЧМ-2022, в подкате выбил мяч в аут, а затем применил футбольную хитрость.

Бейлов схватил другой мяч и умышленно выбросил его на поле, чтобы судья остановил игру. Мисиджан, пытавшийся быстро исполнить аут, пока вратарь не занял свое место, был настолько взбешен, что бросил свой мяч в голкипера.

Судья показал вратарю «Фейеноорда» желтую карточку, а поединок завершился вничью (1:1). «Фейеноорд» потерял очки, но лидирует в Эредивизи.

КУРЬЕЗ ДНЯ. Вратарь Фейеноорда сорвал атаку с помощью хитрого приема

Видеообзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Бренет (Твенте).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Santiago Gimenez (Фейеноорд).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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samir_d
Цікаво, а чому він африканцю картку не показав? Як на мене - це неспортивна поведінка. 
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0
maverik
Красава !!!
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0
Serhii P.
Бібізян охренівший
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-1
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