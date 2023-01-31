Защитник Баварии хочет в столицу Каталонии – в Барселону

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы продолжить свою карьеру в испанской «Барселоне».

«Сине-гранатовые» могут воспользоваться ситуацией, ведь Павар может покинуть стан мюнхенцев, если те подпишут португальца Жоау Канселу из «Ман Сити».

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На данный момент между клубами нет никаких контактов. Однако представители Павара уже контактировали с менеджментом «Барселоны» и сообщили о желании своего клиента присоединиться к каталонскому клубу.

В текущем сезоне Бенжамен Павар провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол.