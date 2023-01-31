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Испания
31 января 2023, 05:25 | Обновлено 31 января 2023, 05:35
336
0

Защитник Баварии хочет в столицу Каталонии – в Барселону

Француз Павара планирует влиться в ряды «блауграны»

31 января 2023, 05:25 | Обновлено 31 января 2023, 05:35
336
0
Защитник Баварии хочет в столицу Каталонии – в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы продолжить свою карьеру в испанской «Барселоне».

«Сине-гранатовые» могут воспользоваться ситуацией, ведь Павар может покинуть стан мюнхенцев, если те подпишут португальца Жоау Канселу из «Ман Сити».

На данный момент между клубами нет никаких контактов. Однако представители Павара уже контактировали с менеджментом «Барселоны» и сообщили о желании своего клиента присоединиться к каталонскому клубу.

В текущем сезоне Бенжамен Павар провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол.

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Барселона Бенжамен Павар Бундеслига Ла Лига Бавария чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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