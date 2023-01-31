Защитник Баварии хочет в столицу Каталонии – в Барселону
Француз Павара планирует влиться в ряды «блауграны»
Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы продолжить свою карьеру в испанской «Барселоне».
«Сине-гранатовые» могут воспользоваться ситуацией, ведь Павар может покинуть стан мюнхенцев, если те подпишут португальца Жоау Канселу из «Ман Сити».
На данный момент между клубами нет никаких контактов. Однако представители Павара уже контактировали с менеджментом «Барселоны» и сообщили о желании своего клиента присоединиться к каталонскому клубу.
В текущем сезоне Бенжамен Павар провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол.
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