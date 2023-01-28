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Испания
28 января 2023, 08:21 | Обновлено 28 января 2023, 08:22
161
0

Барселона хочет избавиться от защитника

Эктор Бельерин покинет команду в конце сезона

28 января 2023, 08:21 | Обновлено 28 января 2023, 08:22
161
0
Барселона хочет избавиться от защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Бельерин

Контракт Эктора Бельерина с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона и, скорее всего, не будет продлен. 27-летний испанский защитник не входит в планы главного тренера команды Хави.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Бельерина является возвращение в «Бетис», где он провел на правах аренды прошлый сезон. Однако защитник также готов рассмотреть предложения из АПЛ и Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Бельерина всего 7 матчей за «Барселону» во всех турнирах.

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Эктор Бельерин Барселона Хави
Источник Mundo Deportivo
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