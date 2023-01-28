Барселона хочет избавиться от защитника
Эктор Бельерин покинет команду в конце сезона
Контракт Эктора Бельерина с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона и, скорее всего, не будет продлен. 27-летний испанский защитник не входит в планы главного тренера команды Хави.
Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Бельерина является возвращение в «Бетис», где он провел на правах аренды прошлый сезон. Однако защитник также готов рассмотреть предложения из АПЛ и Серии А.
В нынешнем сезоне на счету Бельерина всего 7 матчей за «Барселону» во всех турнирах.
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