Барселона хочет избавиться от защитника

Контракт Эктора Бельерина с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона и, скорее всего, не будет продлен. 27-летний испанский защитник не входит в планы главного тренера команды Хави.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Бельерина является возвращение в «Бетис», где он провел на правах аренды прошлый сезон. Однако защитник также готов рассмотреть предложения из АПЛ и Серии А.

В нынешнем сезоне на счету Бельерина всего 7 матчей за «Барселону» во всех турнирах.