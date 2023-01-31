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Франция
31 января 2023, 05:01 | Обновлено 31 января 2023, 05:13
616
0

Одноклубником Малиновского может стать экс-форвард рашитского зенита

Французский «Марсель» думает над усилением атаки

31 января 2023, 05:01 | Обновлено 31 января 2023, 05:13
616
0
Одноклубником Малиновского может стать экс-форвард рашитского зенита
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Азмун

Клуб «Марсель», цвета которого защищает полузащитник Руслан Малиновский, вступил в переговоры с немецким «Байером» относительно трансфера иранского нападающего Сердара Азмуна.

Азмун пополнил ряды «фармацевтов» в январе 2022 года, перейдя из рашистского «зенита».

В нынешнем сезоне Сердар Азмун провел за «Байер» 10 матчей без результативных действий.

«Байер» в таблице чемпионата Германии занимает 9-е место с 24-мя очками в активе. «Марсель» в турнирной таблице французской Лиги 1 идет на 3-й позиции, имея 43 пункта после 20 игр.

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Сердар Азмун Марсель Байер трансферы Лига 1 Бундеслига чемпионат Франции по футболу чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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