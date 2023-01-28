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Франция
28 января 2023, 23:11 | Обновлено 29 января 2023, 00:24
3366
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-открытие ЧМ-2022 станет партнером Малиновского

Аззедин Унаи перейдет в «Марсель»

28 января 2023, 23:11 | Обновлено 29 января 2023, 00:24
3366
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-открытие ЧМ-2022 станет партнером Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Аззедин Унаи

Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о достижении принципиального соглашения по марокканскому полузащитнику Аззедину Унаи.

Унаи перейдет в «Марсель» из «Анже». Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что в «Марселе» играет украинский футболист Руслан Малиновский.

Аззедин Унаи стал известен после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, где он вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. Буквально сразу же после завершения Мундиаля британские СМИ писали, что готовность подписать марокканского хавбека уже в январе изъявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Вулверхэпмтон».

В текущем сезоне Аззедин провел 15 матчей в Лиге 1, однако результативными действиями не отметился.

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Аззедин Унаи Марсель Анже сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу трансферы трансферы Лиги 1 Руслан Малиновский
Источник Twitter
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