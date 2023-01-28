ОФИЦИАЛЬНО. Игрок-открытие ЧМ-2022 станет партнером Малиновского

Французский футбольный клуб «Марсель» объявил о достижении принципиального соглашения по марокканскому полузащитнику Аззедину Унаи.

Унаи перейдет в «Марсель» из «Анже». Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что в «Марселе» играет украинский футболист Руслан Малиновский.

Аззедин Унаи стал известен после ЧМ-2022 по футболу в Катаре, где он вместе со сборной Марокко дошел до полуфинала. Буквально сразу же после завершения Мундиаля британские СМИ писали, что готовность подписать марокканского хавбека уже в январе изъявляют «Лестер», «Вест Хэм» и «Вулверхэпмтон».

В текущем сезоне Аззедин провел 15 матчей в Лиге 1, однако результативными действиями не отметился.