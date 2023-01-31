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  4. Магуайра зовут из Ман Юнайтед. Запрос на трансфер уже сделан
Англия
31 января 2023, 02:54 | Обновлено 31 января 2023, 02:55
138
0

Магуайра зовут из Ман Юнайтед. Запрос на трансфер уже сделан

Защитника хотят видеть в Италии

31 января 2023, 02:54 | Обновлено 31 января 2023, 02:55
138
0
Магуайра зовут из Ман Юнайтед. Запрос на трансфер уже сделан
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Миланский «Интер» направил в стан «Манчестер Юнайтед» официальный запрос относительно перехода защитника Гарри Магуайра. «Нерадзурри» ищут замену Милану Шкриньяру, который продолжит карьеру в «ПСЖ».

Сообщается, что инициатива «Интера» не находит отклика у Магуайра – он хочет остаться в «Ман Юнайтед» до лета этого года, а уже затем заняться вопросом своего будущего. Клуб также хотел бы оставить игрока до конца сезона.

В нынешнем чемпионате Англии Гарри Магуайр провел 8 матчей без результативных действий.

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Гарри Магуайр трансферы Интер Милан Английская Премьер-лига Серия A чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу
Источник Daily Mail
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