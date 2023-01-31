Магуайра зовут из Ман Юнайтед. Запрос на трансфер уже сделан
Защитника хотят видеть в Италии
Миланский «Интер» направил в стан «Манчестер Юнайтед» официальный запрос относительно перехода защитника Гарри Магуайра. «Нерадзурри» ищут замену Милану Шкриньяру, который продолжит карьеру в «ПСЖ».
Сообщается, что инициатива «Интера» не находит отклика у Магуайра – он хочет остаться в «Ман Юнайтед» до лета этого года, а уже затем заняться вопросом своего будущего. Клуб также хотел бы оставить игрока до конца сезона.
В нынешнем чемпионате Англии Гарри Магуайр провел 8 матчей без результативных действий.
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