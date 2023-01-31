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Италия
31 января 2023, 01:59 | Обновлено 31 января 2023, 02:08
53
0

ВИДЕО. Быстрый автогол в девятку. Удинезе сыграл вничью с Вероной

После автогола Родриго Бекао хозяева ответили ударом Лазара Самарджича

31 января 2023, 01:59 | Обновлено 31 января 2023, 02:08
53
0
ВИДЕО. Быстрый автогол в девятку. Удинезе сыграл вничью с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью со счетом 1:1.

После быстрого автогола Родриго Бекао хозяева поля ответили точным ударом Лазара Самарджича.

«Удинезе» с 29 очками занимает 7-е место, «Верона» с 13 очками находится в зоне вылета (18-я позиция).

Серия А. 20-й тур, 30 января

Удинезе – Верона – 1:1

Голы: Самарджич, 21 – Бекао, 4 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Удинезе).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Родриго Бекао (Удинезе).
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Удинезе Верона Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лазар Самарджич Родриго Бекао автогол
Источник Sport.ua
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