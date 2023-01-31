30.01.2023, FT 1 : 1
Италия31 января 2023, 01:59 | Обновлено 31 января 2023, 02:08
53
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ВИДЕО. Быстрый автогол в девятку. Удинезе сыграл вничью с Вероной
После автогола Родриго Бекао хозяева ответили ударом Лазара Самарджича
31 января 2023, 01:59 | Обновлено 31 января 2023, 02:08
53
0
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью со счетом 1:1.
После быстрого автогола Родриго Бекао хозяева поля ответили точным ударом Лазара Самарджича.
«Удинезе» с 29 очками занимает 7-е место, «Верона» с 13 очками находится в зоне вылета (18-я позиция).
Серия А. 20-й тур, 30 января
Удинезе – Верона – 1:1
Голы: Самарджич, 21 – Бекао, 4 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Удинезе).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Родриго Бекао (Удинезе).
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