Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»

Форвард «Миная» и бывший партнер Ярослава Ракицкого по «Шахтеру» Евгений Селезнев прокомментировал возвращение защитника в донецкий клуб:

«Очень рад за Ракицкого. Я не очень хочу, чтобы что-то говорили негативное о нем, потому что знаю, какой он патриот, какой человек и что делает для страны».

Напомним, Ракицкий подписал контракт с «Шахтером» до конца текущего сезона. Первую половину сезона он провел в турецком «Адана Демирспоре».