Украина. Премьер лига30 января 2023, 19:54 |
975
5
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»
Форвард «Миная» – о возвращении защитника в «Шахтер»
30 января 2023, 19:54 |
975
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Форвард «Миная» и бывший партнер Ярослава Ракицкого по «Шахтеру» Евгений Селезнев прокомментировал возвращение защитника в донецкий клуб:
«Очень рад за Ракицкого. Я не очень хочу, чтобы что-то говорили негативное о нем, потому что знаю, какой он патриот, какой человек и что делает для страны».
Напомним, Ракицкий подписал контракт с «Шахтером» до конца текущего сезона. Первую половину сезона он провел в турецком «Адана Демирспоре».
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Комментарии 5
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Хто б казав... Два одинакових патріоти-один гімн своєї країни відмовлявся співати а інший казав що діти з голоду помирають без Москальським заробіток
Всі знають який ти патріот!такий як і він
Шуфрич, Рабінович, Суркіс та Ахметов - значно більші патріоти ніж Ракицький та Селезньов. ОПЗЖ та Партія Регіонів змагаються хто з них більший патріот. Коли Маріуполь знищували - це було особливо помітно.
Показать Скрыть 1 ответ
Та и ты Евгений тоже патриотом стал оху...ным...Та чего говорить даже Усик стал патриотом..
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