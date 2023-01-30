Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 19:54 |
975
5

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»

Форвард «Миная» – о возвращении защитника в «Шахтер»

30 января 2023, 19:54 |
975
5
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Знаю, какой Ракицкий патриот»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» и бывший партнер Ярослава Ракицкого по «Шахтеру» Евгений Селезнев прокомментировал возвращение защитника в донецкий клуб:

«Очень рад за Ракицкого. Я не очень хочу, чтобы что-то говорили негативное о нем, потому что знаю, какой он патриот, какой человек и что делает для страны».

Напомним, Ракицкий подписал контракт с «Шахтером» до конца текущего сезона. Первую половину сезона он провел в турецком «Адана Демирспоре».

По теме:
Шахтер – Лудогорец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
Форвард Шахтера перешел в Умраниеспор
Минай Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев
Источник Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Футбол | 30 января 2023, 13:27 7
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал

Блогер Sport.ua – о будущем Андрея Лунина

Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Футбол | 30 января 2023, 07:26 3
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу

Бенхамин Гарре продолжит карьеру в ФК «крылья советов»

ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Футбол | 30.01.2023, 01:25
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Футбол | 30.01.2023, 07:05
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
Футбол | 30.01.2023, 15:30
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Voxa Hvedyk
Хто б казав... Два одинакових патріоти-один гімн своєї країни відмовлявся співати а інший казав що діти з голоду помирають без Москальським заробіток
Ответить
+1
kuzm16
Всі знають який ти патріот!такий як і він
Ответить
+1
Nick.Grabowski
Шуфрич, Рабінович, Суркіс та Ахметов - значно більші патріоти ніж Ракицький та Селезньов. ОПЗЖ та Партія Регіонів змагаються хто з них більший патріот. Коли Маріуполь знищували - це було особливо помітно. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
romanchik.8409
Та и ты Евгений тоже патриотом стал оху...ным...Та чего говорить даже Усик стал патриотом..
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
29.01.2023, 17:30 3
Футбол
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
28.01.2023, 22:35 26
Футбол
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
30.01.2023, 13:23 4
Футбол
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
29.01.2023, 03:45 5
Теннис
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
30.01.2023, 07:50 5
Теннис
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
28.01.2023, 16:27 3
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
29.01.2023, 08:34 2
Бокс
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
30.01.2023, 03:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности