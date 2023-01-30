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Кривбасс
30.01.2023, FT 0 : 1
Дрита
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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 19:17 | Обновлено 30 января 2023, 19:21
153
0

Кривбасс проиграл чемпиону Косово в спарринге

Минимальное поражение команды Юрия Вернидуба

30 января 2023, 19:17 | Обновлено 30 января 2023, 19:21
153
0
Кривбасс проиграл чемпиону Косово в спарринге
ФК Кривбасс

Сегодня, 30 января, «Кривбасс» провел свой третий матч на сборе в Турции. В городе Белек команда Юрия Вернидуба минимально проиграла чемпиону Косово, «Дрите», со счетом 0:1.

«Кривбасс» – «Дрита» – 0:1
Гол: Кастриот Селмани, 8.

«Кривбасс»: Богдан Сарнавский (к) – Андрей Понедельник (Евгений Опанасенко, 63), Виталий Вернидуб (Вячеслав Рябов, 67), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 67), Владимир Якимец (Денис Шевченко, 74) Максим Задерака (Захар Карпусь, 63), Владислав Семотюк (Евгений Банада, 46), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 74), Рифет Капич, Артур Микитишин (Никита Татарков, 46) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).

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Источник Sport.ua
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