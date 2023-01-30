Украина. Премьер лига30 января 2023, 07:54 | Обновлено 30 января 2023, 07:56
72
0
Кривбасс – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 30 января в 15:00 по Киеву
30 января 2023, 07:54 | Обновлено 30 января 2023, 07:56
72
0
В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между криворожским «Кривбассом» и косовским футбольнім клубом «Дрита».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Криворожский клуб проводит сборы в Турции. Это будет третий матч для подопечных Юрия Вернидуба в 2023 году.
Стартовый свисток в матче «Кривбасс» – «Дрита» прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
15:00 Кривбасс – Дрита
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2023, 05:15 0
Денис Васин близок к подписанию контракта со «Львовом»
Футбол | 29 января 2023, 12:00 6
Алексей Сливченко – о неоднозначном кадровом решении руководства харьковского клуба…
Футбол | 29.01.2023, 12:45
Футбол | 29.01.2023, 23:47
Бокс | 29.01.2023, 08:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2023, 12:09 4
28.01.2023, 11:50 23
29.01.2023, 02:16 2
30.01.2023, 07:05 4
28.01.2023, 19:41 18
28.01.2023, 22:35 26
29.01.2023, 17:04 13