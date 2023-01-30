В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между криворожским «Кривбассом» и косовским футбольнім клубом «Дрита».

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Криворожский клуб проводит сборы в Турции. Это будет третий матч для подопечных Юрия Вернидуба в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Кривбасс» – «Дрита» прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

15:00 Кривбасс – Дрита