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Товарищеские матчи
Кривбасс
30.01.2023 15:00 - : -
Дрита
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 07:54 | Обновлено 30 января 2023, 07:56
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0

Кривбасс – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 30 января в 15:00 по Киеву

30 января 2023, 07:54 | Обновлено 30 января 2023, 07:56
72
0
Кривбасс – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В понедельник, 30 января, состоится товарищеский матч между криворожским «Кривбассом» и косовским футбольнім клубом «Дрита».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Криворожский клуб проводит сборы в Турции. Это будет третий матч для подопечных Юрия Вернидуба в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Кривбасс» – «Дрита» прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

15:00 Кривбасс – Дрита

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Дрита Кривбасс Кривой Рог смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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