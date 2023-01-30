Жозе МОУРИНЬО: «Мы заставили Наполи страдать»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение 1:2 от «Наполи» в 20-м туре Серии А:

«С первых минут мы показывали действительно хороший футбол. После гола Осимхена мы ещё минут 10-15 чувствовали несправедливость. Мы контролировали ситуацию, высоко прессинговали, отбирали мяч, хорошо защищались.

Это может прозвучать странно, но бывают такие матчи, из которых вы вышли проигравшими, но обрели гораздо большую уверенность в своих силах, чем раньше. Это игра была как раз из таких. Мы заставили «Наполи» страдать больше, чем любая другая команда до этого. Мы заставили всех на стадионе чувствовать себя опустошёнными, напугали их.

Иногда футбол несправедлив. Иногда проигрывает команда, которая меньше всего этого заслуживает. Бывало, что мы побеждали незаслуженно, но сегодня, мне кажется, мы заслужили победу».