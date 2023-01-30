Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мы заставили Наполи страдать»
Италия
30 января 2023, 19:03 |
466
1

Жозе МОУРИНЬО: «Мы заставили Наполи страдать»

Тренер «Ромы» – о матче против «Наполи»

30 января 2023, 19:03 |
466
1
Жозе МОУРИНЬО: «Мы заставили Наполи страдать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение 1:2 от «Наполи» в 20-м туре Серии А:

«С первых минут мы показывали действительно хороший футбол. После гола Осимхена мы ещё минут 10-15 чувствовали несправедливость. Мы контролировали ситуацию, высоко прессинговали, отбирали мяч, хорошо защищались.

Это может прозвучать странно, но бывают такие матчи, из которых вы вышли проигравшими, но обрели гораздо большую уверенность в своих силах, чем раньше. Это игра была как раз из таких. Мы заставили «Наполи» страдать больше, чем любая другая команда до этого. Мы заставили всех на стадионе чувствовать себя опустошёнными, напугали их.

Иногда футбол несправедлив. Иногда проигрывает команда, которая меньше всего этого заслуживает. Бывало, что мы побеждали незаслуженно, но сегодня, мне кажется, мы заслужили победу».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко арендовал форварда Ромы
ВИДЕО. Серия А. Наполи обыграл команду Особенного, позор Милана и Ювентуса
Волчья стая не выстояла. Наполи на своем поле вырвал победу у Ромы
Жозе Моуриньо Рома Рим Наполи Наполи - Рома
Источник DAZN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм
Футбол | 30 января 2023, 14:17 8
Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм
Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм

У лучшего бомбардира «шпор» будет последняя возможность пойти за трофеями

Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Футбол | 30 января 2023, 07:05 17
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть

Роман Карасюк отметился «интересным» поступком

Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Футбол | 30.01.2023, 04:57
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Футбол | 30.01.2023, 03:45
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера
Футбол | 30.01.2023, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон представил нового главного тренера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Avaksi
Це єдине, що ще можуть робити команди Мауріньо. Змушувати страждати, і себе і інших. В тому числі і вболівальників.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
30.01.2023, 10:11 9
Футбол
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
30.01.2023, 01:25 9
Футбол
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
28.01.2023, 22:35 26
Футбол
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
28.01.2023, 16:27 2
Бокс
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
30.01.2023, 07:26 3
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 15
Футбол
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
29.01.2023, 03:45 5
Теннис
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности