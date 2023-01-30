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Испания
30 января 2023, 18:25 | Обновлено 30 января 2023, 18:35
467
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам надо догонять Барселону»

Наставник «Реала» – о ничьей с «Сосьедадом»

30 января 2023, 18:25 | Обновлено 30 января 2023, 18:35
467
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам надо догонять Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Реал Сосьедадом» (0:0) в матче 19-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы играли очень хорошо и заслуживали победы, команда становится лучше, растет. Мы отлично работали с мячом и без мяча, это была хорошая игра, но нам не хватило голов, хотя мы были близки.

Это ничья, которая меня устраивает, потому что команда сыграла очень хорошо.

Турнирное положение? Мы отстаем на 5 очков от «Барселоны», надо догонять», - сказал Анчелотти.

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Источник Marca
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