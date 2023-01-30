ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Украинец в двух сетах выиграл у Алибека Качмазова
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 345) в финале квалификации челленджера в Кобленце (Германия) обыграл Алибека Качмазова (ТР 343) из рф в двух сетах за 1 час и 33 минуты.
ATP Challenger Кобленц. Хард в помещении. Квалификация
Алибек Качмазов – Виталий Сачко (Украина) – 4:6, 3:6
Соперник Виталия в первом раунде основной сетки пока что не определен.
После завершения матча Сачко не стал жать руку представителю страны-террориста. Украинский теннисист Илья Марченко также не раз был замечен за таким решением.
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