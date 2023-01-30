Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ATP
30 января 2023, 18:35 | Обновлено 30 января 2023, 19:18
1527
1

ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку

Украинец в двух сетах выиграл у Алибека Качмазова

30 января 2023, 18:35 | Обновлено 30 января 2023, 19:18
1527
1
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 345) в финале квалификации челленджера в Кобленце (Германия) обыграл Алибека Качмазова (ТР 343) из рф в двух сетах за 1 час и 33 минуты.

ATP Challenger Кобленц. Хард в помещении. Квалификация

Алибек Качмазов – Виталий Сачко (Украина) – 4:6, 3:6

Соперник Виталия в первом раунде основной сетки пока что не определен.

После завершения матча Сачко не стал жать руку представителю страны-террориста. Украинский теннисист Илья Марченко также не раз был замечен за таким решением.

По теме:
Генштаб: «ВСУ поразили три пункта управления россиян за сутки»
ПОДОЛЯК: «МОК предлагает россии платформу для пропаганды геноцида»
УСИК: «Наши соседи настолько больны, что до них невозможно достучаться»
российско-украинская война Виталий Сачко Илья Марченко Алибек Качмазов ATP Кобленц
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Футбол | 30 января 2023, 17:04 5
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако

Хавбек «Марселя» прокомментировал свой поступок

«Флаги рф, бокал лукашенко и успех соболенко». ФТУ требует наказать россию
Теннис | 30 января 2023, 13:49 1
«Флаги рф, бокал лукашенко и успех соболенко». ФТУ требует наказать россию
«Флаги рф, бокал лукашенко и успех соболенко». ФТУ требует наказать россию

Федерация настаивает на полной изоляции агрессора

Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Футбол | 30.01.2023, 03:45
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
Легендарное возвращение. Шевченко может возглавить Милан
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Футбол | 30.01.2023, 01:25
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
Футбол | 30.01.2023, 13:23
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
Так тримати!!!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
Бой за три пояса. Бетербиев, зашифровавшись под Канаду, нокаутировал Ярда
29.01.2023, 02:00 7
Бокс
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
29.01.2023, 08:34 2
Бокс
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
28.01.2023, 19:25 6
Теннис
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 15
Футбол
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 16
Футбол
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
30.01.2023, 07:26 3
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности