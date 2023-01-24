ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) вышел в основную сетку челленджера в Кемпере (Франция).

На старте отбора Илья уверенно обыграл Бенджамина Лока (АТР 376) из Зимбабве, а сегодня, 24 января, в финале квалификации на двух тай-брейках выиграл у Ивана Гахова (АТР 243) из россии.

АТР Challenger Кемпер. Хард в помещении. Квалификация

Иван Гахов – Илья Марченко (Украина) – 6:7 (6:8), 6:7 (2:7)

Отметим, что Марченко в 2023 году уже выигрывал у представителя страны-террориста – Алексея Ватутина. Тогда после победы он не стал жать сопернику руку. В этот раз Илья также не стал благодарить оппонента за игру. Причина проста – он из страны, которая развязала полномасштабную войну против Украины.