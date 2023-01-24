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  4. ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину
ATP
24 января 2023, 13:45 |
2355
3

ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину

Украинский теннисист обыграл Ивана Гахова

24 января 2023, 13:45 |
2355
3
ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) вышел в основную сетку челленджера в Кемпере (Франция).

На старте отбора Илья уверенно обыграл Бенджамина Лока (АТР 376) из Зимбабве, а сегодня, 24 января, в финале квалификации на двух тай-брейках выиграл у Ивана Гахова (АТР 243) из россии.

АТР Challenger Кемпер. Хард в помещении. Квалификация

Иван Гахов – Илья Марченко (Украина) – 6:7 (6:8), 6:7 (2:7)

Отметим, что Марченко в 2023 году уже выигрывал у представителя страны-террориста – Алексея Ватутина. Тогда после победы он не стал жать сопернику руку. В этот раз Илья также не стал благодарить оппонента за игру. Причина проста – он из страны, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

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Илья Марченко Иван Гахов ATP Кемпер видео российско-украинская война Бенджамин Лок
Источник Sport.ua
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Alex906
русские представляют террористическое государство 
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+2
Andrey_1992
Молодець, Ілля, гарний приклад для всіх наших спортсменів!
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+1
Александр Науменко
Це той хто останні вісім років поспіль їздив на московію заробляти гроші.
Ответить
0
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