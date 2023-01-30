Новичок Черноморца: «Семья не приветствовала мое решение играть в Украине»

Центральный защитник Лука Гучек прокомментировал подписание контракта с одесским «Черноморцем». 24-летний игрок из Словении заявил, что продолжит карьеру в сильной Украинской Премьер-лиге.

– Я начинал в «Радомлье», когда клуб еще выступал во Второй лиге. Сезон 2022/2023 сначала играл много, но из-за того, что не продлевал контракт с клубом, стал играть меньше. Мой контракт истек, я стал искать новые вызовы. А до «Радомлье» я имел опыт выступлений за испанский «Бетис».

– Как возникла идея с «Черноморцем»? Откуда узнал про клуб из Одессы?

– Я знаю, что команда играет в очень сильной лиге. Я знаю, что здесь недолго играл игрок из Словении Руди Пожег. Я посмотрел еще больше информации – знаю, что хороший город на берегу моря. Украинская лига очень конкурентоспособна, жду с нетерпением официальных игр. Знаю, что команда находится в небезопасной зоне. Попробую помочь исправить ситуацию

– Твоя основная позиция – центральный защитник? Можешь сыграть и на других позициях?

– Да, я весь свой футбольный путь играл центрального защитника. Лишь однажды сыграл на позиции опорного полузащитника. Правда, мне тогда было 16 лет.

– Ты знаешь, что Украина сейчас под давлением российской агрессии, страна сопротивляется, но враг задействует все пути, чтобы нанести вред нашей стране. С каким чувством идешь сюда?

– Я слежу хорошо за новостями. Мы знаем о сложной ситуации, и моя девушка, моя семья не очень приветствовали мое решение продолжить карьеру в Украине. Да, война это очень плохо. Я знаю, что в Одессе есть отключение света и воды, а в некоторых городах ситуация еще сложнее. Но чемпионат продолжается, матчи проходят. Я принял это решение, я не чувствую страха. Я думаю, что не буду первым футболистом, который приехал играть в Украину и с ним случилось что-нибудь неприятное.