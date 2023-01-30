Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Черноморца: «Семья не приветствовала мое решение играть в Украине»
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 17:23 | Обновлено 30 января 2023, 17:30
896
0

Новичок Черноморца: «Семья не приветствовала мое решение играть в Украине»

Словенец Лука Гучек – о переходе в одесскую команду

30 января 2023, 17:23 | Обновлено 30 января 2023, 17:30
896
0
Новичок Черноморца: «Семья не приветствовала мое решение играть в Украине»
ФК Черноморец Одесса

Центральный защитник Лука Гучек прокомментировал подписание контракта с одесским «Черноморцем». 24-летний игрок из Словении заявил, что продолжит карьеру в сильной Украинской Премьер-лиге.

– Я начинал в «Радомлье», когда клуб еще выступал во Второй лиге. Сезон 2022/2023 сначала играл много, но из-за того, что не продлевал контракт с клубом, стал играть меньше. Мой контракт истек, я стал искать новые вызовы. А до «Радомлье» я имел опыт выступлений за испанский «Бетис».

– Как возникла идея с «Черноморцем»? Откуда узнал про клуб из Одессы?

– Я знаю, что команда играет в очень сильной лиге. Я знаю, что здесь недолго играл игрок из Словении Руди Пожег. Я посмотрел еще больше информации – знаю, что хороший город на берегу моря. Украинская лига очень конкурентоспособна, жду с нетерпением официальных игр. Знаю, что команда находится в небезопасной зоне. Попробую помочь исправить ситуацию

– Твоя основная позиция – центральный защитник? Можешь сыграть и на других позициях?

– Да, я весь свой футбольный путь играл центрального защитника. Лишь однажды сыграл на позиции опорного полузащитника. Правда, мне тогда было 16 лет.

– Ты знаешь, что Украина сейчас под давлением российской агрессии, страна сопротивляется, но враг задействует все пути, чтобы нанести вред нашей стране. С каким чувством идешь сюда?

– Я слежу хорошо за новостями. Мы знаем о сложной ситуации, и моя девушка, моя семья не очень приветствовали мое решение продолжить карьеру в Украине. Да, война это очень плохо. Я знаю, что в Одессе есть отключение света и воды, а в некоторых городах ситуация еще сложнее. Но чемпионат продолжается, матчи проходят. Я принял это решение, я не чувствую страха. Я думаю, что не буду первым футболистом, который приехал играть в Украину и с ним случилось что-нибудь неприятное.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского защитника
Черноморец – Локомотив – 1:3. Моментов больше, а голов меньше. Видеообзор
Черноморец проиграл второй матч за день. Клуб из Косова огорчил Григорчука
Лука Гучек Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Футбол | 30 января 2023, 05:35 0
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ

Денис Васин близок к подписанию контракта со «Львовом»

Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Футбол | 30 января 2023, 10:11 9
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала

Клуб закрыл для себя трансферный рынок

Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Футбол | 30.01.2023, 17:04
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
Футбол | 30.01.2023, 15:30
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Теннис | 30.01.2023, 07:50
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 15
Футбол
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
29.01.2023, 03:45 5
Теннис
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
30.01.2023, 01:25 9
Футбол
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
29.01.2023, 02:16 2
Футбол
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности