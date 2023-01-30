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  4. От Мудрика к Миколенко. Челси и Эвертон готовятся к трансферу хавбека
Англия
30 января 2023, 16:54 | Обновлено 30 января 2023, 16:57
481
1

От Мудрика к Миколенко. Челси и Эвертон готовятся к трансферу хавбека

«Ирискам» интересен полузащитник «пенсионеров»

30 января 2023, 16:54 | Обновлено 30 января 2023, 16:57
481
1
От Мудрика к Миколенко. Челси и Эвертон готовятся к трансферу хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Клуб «Эвертон» сделал лондонскому «Челси» предложение относительно продажу 22-летнего полузащитника Конора Галлахера.

Сообщается, что «ириски», цвета которых защищает украинский защитник Виталий Миколенко, оценили игрока сборной Англии в 45 млн фунтов, включая 5 млн фунтов бонусами.

Конор Галлахер в нынешнем сезоне провел за «Челси», который не так давно купил у донецкого «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика, во всех турнирах 25 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Сегодня, в понедельник 30 января, «Эвертон», напомним, подтвердил назначение Шона Дайча на пост главного тренера команды.

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Конор Галлахер Эвертон Челси трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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romanchik.8409
Не продадут... Галлахер сейчас в порядке..На него рассчитывают 
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