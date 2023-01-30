От Мудрика к Миколенко. Челси и Эвертон готовятся к трансферу хавбека

Клуб «Эвертон» сделал лондонскому «Челси» предложение относительно продажу 22-летнего полузащитника Конора Галлахера.

Сообщается, что «ириски», цвета которых защищает украинский защитник Виталий Миколенко, оценили игрока сборной Англии в 45 млн фунтов, включая 5 млн фунтов бонусами.

Конор Галлахер в нынешнем сезоне провел за «Челси», который не так давно купил у донецкого «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика, во всех турнирах 25 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Сегодня, в понедельник 30 января, «Эвертон», напомним, подтвердил назначение Шона Дайча на пост главного тренера команды.