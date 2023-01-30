Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига не разрешила Барселоне зарегистрировать новый контракт защитника
Испания
30 января 2023, 16:48 |
194
0

Ла Лига не разрешила Барселоне зарегистрировать новый контракт защитника

Будущее Маркоса Алонсо в подвешенном состоянии

30 января 2023, 16:48 |
194
0
Ла Лига не разрешила Барселоне зарегистрировать новый контракт защитника
ФК Барселона. Маркос Алонсо

27 января «Барселона» сообщила о продлении контракта с Маркосом Алонсо до лета 2024 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2023 года.

Однако, по информации испанских СМИ, Ла Лига не разрешила «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Алонсо. Это связано с тем, что каталонский клуб превысил свой лимит трансферной ведомости.

Алонсо перешел в «Барселону» прошлым летом из «Челси». В нынешнем сезоне на счету 32-летнего испанского защитника 2 гола в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

По теме:
Получите Эль-Классико! Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании
Цыганков может дебютировать за Жирону при другом тренере. У Мичела проблемы
ВИДЕО. 19-й тур Ла Лиги. Минимальная победа Атлетико, Реал оступился
Барселона Маркос Алонсо Ла Лига продление контракта
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Футбол | 30 января 2023, 05:35 0
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ
Без работы полгода. 33-летний украинец может стать игроком аутсайдера УПЛ

Денис Васин близок к подписанию контракта со «Львовом»

Форвард Шахтера перешел в Умраниеспор
Футбол | 30 января 2023, 15:39 0
Форвард Шахтера перешел в Умраниеспор
Форвард Шахтера перешел в Умраниеспор

Оларенважу Кайоде продолжит карьеру в Турции

Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм
Футбол | 30.01.2023, 14:17
Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм
Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Футбол | 30.01.2023, 10:11
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Футбол | 29.01.2023, 17:04
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 14
Футбол
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
30.01.2023, 01:25 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
29.01.2023, 08:34 2
Бокс
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 15
Футбол
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
30.01.2023, 04:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности