Ла Лига не разрешила Барселоне зарегистрировать новый контракт защитника

27 января «Барселона» сообщила о продлении контракта с Маркосом Алонсо до лета 2024 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2023 года.

Однако, по информации испанских СМИ, Ла Лига не разрешила «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Алонсо. Это связано с тем, что каталонский клуб превысил свой лимит трансферной ведомости.

Алонсо перешел в «Барселону» прошлым летом из «Челси». В нынешнем сезоне на счету 32-летнего испанского защитника 2 гола в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах.