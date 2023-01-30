Никита ШЕВЧЕНКО: «Задержки по зарплате – один из факторов ухода из Зари»

Голкипер Никита Шевченко рассказал о причинах своего перехода из «Зари» в «Александрию»:

«Почему я покинул «Зарю»? Не хочется об этом говорить, если честно. Потому что были свои нюансы. Возможно, потом я расскажу, после завершения карьеры. У меня есть уважение к клубу, который дал мне билет в футбол. А остальные детали, возможно, со временем расскажу.

Сейчас я игрок «Александрии» и все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Были другие варианты, кроме «Александрии», но никакой конкретики не было. Предложения были из УПЛ и Европы, однако без конкретных действий. А с «Александрией» все разрешилось очень быстро.

Задержки по зарплате у «Зари»? Да, это правда. Это один из факторов, почему я ушел из клуба».