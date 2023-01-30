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  4. Никита ШЕВЧЕНКО: «Задержки по зарплате – один из факторов ухода из Зари»
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 16:28 |
294
0

Никита ШЕВЧЕНКО: «Задержки по зарплате – один из факторов ухода из Зари»

Голкипер «Александрии» рассказал о причинах перехода

30 января 2023, 16:28 |
294
0
Никита ШЕВЧЕНКО: «Задержки по зарплате – один из факторов ухода из Зари»
ФК Александрия. Никита Шевченко

Голкипер Никита Шевченко рассказал о причинах своего перехода из «Зари» в «Александрию»:

«Почему я покинул «Зарю»? Не хочется об этом говорить, если честно. Потому что были свои нюансы. Возможно, потом я расскажу, после завершения карьеры. У меня есть уважение к клубу, который дал мне билет в футбол. А остальные детали, возможно, со временем расскажу.

Сейчас я игрок «Александрии» и все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Были другие варианты, кроме «Александрии», но никакой конкретики не было. Предложения были из УПЛ и Европы, однако без конкретных действий. А с «Александрией» все разрешилось очень быстро.

Задержки по зарплате у «Зари»? Да, это правда. Это один из факторов, почему я ушел из клуба».

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Никита Шевченко Александрия Заря Луганск
Источник Український футбол
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