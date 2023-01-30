ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
Контракт экс-форварда «Днепр-1» с киприотами будет действовать 1,5 года
Кипрский клуб АЕК Ларнака официально сообщил о подписании контракта с украинским нападающим Артемом Громовым на следующие 1,5 года.
33-летний Громов прибыл на Кипр и после успешного прохождения медицинских тестов подписал соответствующие бумаги. Клуб выложил фото и видео презентации футболиста.
АЕК Ларнака поприветствовал украинского форварда и пожелал ему всяческих успехов. Артем будет играть в футболке под номером 28.
Ранее Громов выступал за «Днепр-1». Контракт был расторгнут в начале января. В первой части сезона Артем забил 1 гол в 14 матчах за «Днепр-1».
Интересно, что в 1/16 финала Лиги конференций между собой сыграют именно «Днепр-1» и АЕК Ларнака. Причем эти команды уже встречались в начале сезона в квалификации Лиги Европы, и тогда дважды выиграл клуб из Кипра.
Welcome to #AEKLarnaca, Artem! #Gromov #28 pic.twitter.com/WNnaXENQ9q— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) January 29, 2023
Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Oυκρανού επιθετικού Αrtem Gromov για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. https://t.co/9txE5N1Qxr pic.twitter.com/7wGoK7fAa0— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) January 29, 2023
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