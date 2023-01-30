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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 15:30 | Обновлено 30 января 2023, 15:38
128
0

ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра

Контракт экс-форварда «Днепр-1» с киприотами будет действовать 1,5 года

30 января 2023, 15:30 | Обновлено 30 января 2023, 15:38
128
0
ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра
АЕК Ларнака. Артем Громов

Кипрский клуб АЕК Ларнака официально сообщил о подписании контракта с украинским нападающим Артемом Громовым на следующие 1,5 года.

33-летний Громов прибыл на Кипр и после успешного прохождения медицинских тестов подписал соответствующие бумаги. Клуб выложил фото и видео презентации футболиста.

АЕК Ларнака поприветствовал украинского форварда и пожелал ему всяческих успехов. Артем будет играть в футболке под номером 28.

Ранее Громов выступал за «Днепр-1». Контракт был расторгнут в начале января. В первой части сезона Артем забил 1 гол в 14 матчах за «Днепр-1».

Интересно, что в 1/16 финала Лиги конференций между собой сыграют именно «Днепр-1» и АЕК Ларнака. Причем эти команды уже встречались в начале сезона в квалификации Лиги Европы, и тогда дважды выиграл клуб из Кипра.

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трансферы Артем Громов АЕК Ларнака Днепр-1 трансферы УПЛ
Источник АЕК Ларнака
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