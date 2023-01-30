ФОТО. Кипрский АЕК Ларнака презентовал Громова после успешного медосмотра

Кипрский клуб АЕК Ларнака официально сообщил о подписании контракта с украинским нападающим Артемом Громовым на следующие 1,5 года.

33-летний Громов прибыл на Кипр и после успешного прохождения медицинских тестов подписал соответствующие бумаги. Клуб выложил фото и видео презентации футболиста.

АЕК Ларнака поприветствовал украинского форварда и пожелал ему всяческих успехов. Артем будет играть в футболке под номером 28.

Ранее Громов выступал за «Днепр-1». Контракт был расторгнут в начале января. В первой части сезона Артем забил 1 гол в 14 матчах за «Днепр-1».

Интересно, что в 1/16 финала Лиги конференций между собой сыграют именно «Днепр-1» и АЕК Ларнака. Причем эти команды уже встречались в начале сезона в квалификации Лиги Европы, и тогда дважды выиграл клуб из Кипра.