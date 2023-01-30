Рейтинг ATP. Джокович снова первый, Крутых продолжает прогрессировать

Открытый чемпионат Австралии стал триумфом для серба Новака Джоковича, который после непростого прошлого года снова возглавил мировую классификацию, отобрав теннисную корону у Карлоса Алькараса. Сейчас в топ-4 расстояния между теннисистами не слишком велики, поэтому изменения могут происходить довольно часто.

Больше всех потерял Рафаэль Надаль, который из-за травмы не был даже близко к защите прошлогоднего титула, из-за чего много очков сгорело. Вылетел из десятки Даниил Медведев, год назад он был первой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга ATP

После успешного прохождения квалификации в Мельбурне свой личный рекорд в рейтинге ATP установил Алексей Крутых – 176-я позиция. Виталий Сачко немного потерял, Илья Марченко после неплохого выступления на челленджере в Кемпере несколько десятков позиций отыграл.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP