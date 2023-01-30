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  4. Рейтинг ATP. Джокович снова первый, Крутых продолжает прогрессировать
ATP
30 января 2023, 14:02 |
505
0

Рейтинг ATP. Джокович снова первый, Крутых продолжает прогрессировать

Рафаэль Надаль опустился на 4 позиции

30 января 2023, 14:02 |
505
0
Рейтинг ATP. Джокович снова первый, Крутых продолжает прогрессировать
ATP. Алексей Крутых

Открытый чемпионат Австралии стал триумфом для серба Новака Джоковича, который после непростого прошлого года снова возглавил мировую классификацию, отобрав теннисную корону у Карлоса Алькараса. Сейчас в топ-4 расстояния между теннисистами не слишком велики, поэтому изменения могут происходить довольно часто.

Больше всех потерял Рафаэль Надаль, который из-за травмы не был даже близко к защите прошлогоднего титула, из-за чего много очков сгорело. Вылетел из десятки Даниил Медведев, год назад он был первой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга ATP

После успешного прохождения квалификации в Мельбурне свой личный рекорд в рейтинге ATP установил Алексей Крутых – 176-я позиция. Виталий Сачко немного потерял, Илья Марченко после неплохого выступления на челленджере в Кемпере несколько десятков позиций отыграл.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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