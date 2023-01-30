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  4. Цыганков может дебютировал за Жирону при другом тренере. У Мичела проблемы
Испания
30 января 2023, 13:39 | Обновлено 30 января 2023, 13:58
227
1

Цыганков может дебютировал за Жирону при другом тренере. У Мичела проблемы

Украинец еще ни разу не сыграл за новую команду

30 января 2023, 13:39 | Обновлено 30 января 2023, 13:58
227
1
Цыганков может дебютировал за Жирону при другом тренере. У Мичела проблемы
ФК Жирона. Виктор Цыганков

В субботу, 28 января, клуб «Жирона», в ряды которого не так давно влился украинский полузащитник Виктор Цыганков, в матче 19-го тура чемпионата Испании встречалась с «Барселоной» и потерпел поражение со счетом 0:1. Уступили «бело-красные» без участия украинца – он вторую игру команды кряду после своего перехода провел на скамейке запасных.

Встреча с «блауграной» для наставника «Жироны» Мичела омрачилась его удалением уже после финального свистка. Теперь, как утверждают в Испании, наставника жирондинцев ждут два матча дисквалификации – с «Валенсией» (5 февраля) и «Кадисом» (10 февраля).

Ожидается, что уже в ближайшей игре «Жироны» против «Валенсии», когда командой не будет руководить Мичел, в ее составе и состоится дебют Виктора Цыганкова.

«Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 12-е место, имея 21 очко после 19 игр.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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mayakovskiy1
Надо эту помойку в сегунду
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