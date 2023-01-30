Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал

Карло Анчелотти недавно сказал, что в это трансферное окно «Реал» никто не покинет. Это значит, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин продолжит сидеть за спиной Тибо Куртуа на скамье запасных «сливочных», не имея шансов сыграть даже в кубковых поединках. С 2018 года матчи Лунина за «Реал» можно сосчитать по пальцам – и эта ситуация точно не изменится в ближайшее время.

Если бы не травма Тибо Куртуа осенью, украинский голкипер мог бы рассчитывать только на матч первого этапа Кубка Испании против команды низших лиг.

Активизировались разговоры о недовольстве Луниным малым количеством игрового времени и желании сменить клуб. Среди возможных кандидатов – середняк Сегунды «Овьедо», где украинский вратарь уже играл три года назад.

На самом деле, выбор у Лунина довольно прост:

Новый контракт с «Реалом». Нынешнее соглашение Лунина завершается через полтора года. «Реал» ситуация с Луниным полностью устраивает. Есть довольно молодой второй номер, у которого нет никаких проблем со здоровьем. Тибо Куртуа только 30 лет. Минимум 5 лет он может играть на самом высоком уровне. Никаких предпосылок для смены основного вратаря для «Реала» нет.

Здесь вопрос исключительно самого Лунина: готов ли он променять игровую практику и развитие на хорошие финансовые условия и благополучие собственной семьи? Если Лунина устраивает место второго вратаря, то «Реал» будет только рад этому. А там сын Сантьяго Канисареса наберется опыта, подрастет Ферран Катлас. Лунин затем сможет покинуть команду с приставкой «бывший вратарь «Реала».

Слухи об «Овьедо» – это только давление на «Реал» и Карло Анчелотти. Если хотите, чтобы Лунин остался, дайте ему новый улучшенный контракт и давайте больше играть. Потому что будете искать нового второго номера. Это не всегда просто и дешево. Оно вам надо?

Смена клуба. Лунин считался одним из главных талантов Европы. Но ему уже почти 24 года, а в Ла Лиге имеет около 10 матчей. Как бы он ни тренировался, но без игровой практики никакого прогресса не будет, а время идет. Сейчас Лунина уже воспринимают как нераскрывшийся талант. Глухой запас Мадрида и статус третьего вратаря сборной после Бущана и Трубина.

Что-то нужно менять. На мадридское чудо с каждым годом надежд меньше. У Лунина осталось полтора года контракта. Его трансферная стоимость не будет высока. При желании можно найти себе приличный клуб. «Реал» тоже не будет против трансфера, чтобы отбить часть потраченных денег на украинца. Только вряд ли они отпустят его посреди сезона. Без запасного вратаря оставаться не хочется, если играешь на три фронта. Поэтому нужно ждать лета.

Клубы из топ-5, Португалия, Бельгия, Нидерланды открывают перед украинским вратарем возможности хоть как-то реанимировать карьеру. Нужен хороший агент, который будет лоббировать украинца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин не имеет игровой практики в Реале

Аренда. Получить игровую практику, чтобы потом вернуться более сильным или иметь возможность сменить клуб.

Сейчас говорят о возможной аренде в «Овьедо». Лунин уже там играл вторую часть сезона 2019/20. В команде остался тот же тренер вратарей Серхио Сегура, работавший с Луниным раньше. Но это только середняк Сегунды, не имеющий шансов ни на повышение, ни на вылет. Типичный середняк без перспектив. Для Лунина не будет никакого давления ответственности, и он сможет там получать игровую практику. Зимой что-то посерьезнее найти трудно.

Только в этой аренде больше вопросов, чем ответов. Что возьмет для себя нового Лунин в середняке Сегунды? Зачем «Овьедо» Лунин, если турнирных задач перед клубом не стоит? И кто будет вторым номером «Реала», играющим на три фронта? Все это возможно, если мадридцы найдут себе еще одного вратаря. Без этого Лунин никуда не уедет. Ибо интересы «Реала» на первом месте.

Возвращение в Украину. На первый взгляд, это фантастический вариант. Но если погрузиться в детали, то он смотрится реалистично. «Днепр-1» ведет борьбу за чемпионство. Учитывая потери «Шахтером» и «Динамо» своих лидеров, шансы у команды Александра Кучера увеличиваются. Вопрос вратаря не «горяч», но актуален. Бразилец Макс Валеф супернадежностью похвастаться не может. Не зря из «Металлиста» на просмотр пригласили Ореста Костика. Лунин может стать весомым оружием днепрян весной в борьбе за «золото» или уже летом вратарем под ЛЧ.

Днепр - не чужой город для Андрея. Тренер вратарей «спортклубовцев» Валерий Городов помогал становлению Лунина во взрослом футболе во время выступлений за «Днепр». У тренера и вратаря сохранились хорошие отношения. Евгений Красников для Лунина тоже не чужой человек. Благодаря ему Лунин перебрался в юношескую команду «Днепра» вместе с Михаилом Мудриком. В Украине Андрей сможет иметь стопроцентную игровую практику, вернуть себе уверенность, обрести игровую форму, поиграть в ЛЧ/ЛЕ, побыть под наблюдением тренеров сборной, уже потом вернуться в Испанию в лучшем тонусе.

Здесь все зависит от добродушия «Реала», который ради прогресса своего вратаря должен взять на себя зарплату голкипера. Ну, и от желания Лунина возвращаться домой. Если не будет других вариантов летом, то вариант с «Днепром-1» выглядит довольно неплохо со всех сторон.

Сергей ТИЩЕНКО