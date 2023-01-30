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Испания
30 января 2023, 10:11 | Обновлено 30 января 2023, 10:52
2342
3

Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала

Клуб закрыл для себя трансферный рынок

30 января 2023, 10:11 | Обновлено 30 января 2023, 10:52
2342
3
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти исключил трансферные новости мадридской команды в январе. Все игроки, которые есть в составе, останутся до конца сезона.

«Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе ничего в плане трансферов не будет», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин может уже сейчас покинуть мадридскую команду в поисках игровой практики.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Burevestnik
чи є десь висловлювання Луніна щодо бажання перейти в інший клуб ??? 
Нема !!! 
Отже, Луніна все влаштовує в Реалі  і слухи про оренду чи перехід -- брехня !
  
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0
Vbolivalnyk-Peter
Луніну вже давно потрібно було з Реалу звалювати, а не вічно сидіти на банці без жодних перспектив виходу на поле і тішитися, що він "грає" за сам Реал... Шкода хлопця. Стільки років втратив...
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-1
Alex906
Лунин когда выходил на матчи вместо Куртуа отыграл прекрасно. Просто Анчелотти его нарочно гнобит.Бвл бы не украинец а испанец или итальянец то играл бы через раз с Куртуа 
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-1
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