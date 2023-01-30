Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала

Наставник «Реала» Карло Анчелотти исключил трансферные новости мадридской команды в январе. Все игроки, которые есть в составе, останутся до конца сезона.

«Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе ничего в плане трансферов не будет», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин может уже сейчас покинуть мадридскую команду в поисках игровой практики.