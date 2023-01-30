Испания30 января 2023, 10:11 | Обновлено 30 января 2023, 10:52
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3
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Клуб закрыл для себя трансферный рынок
30 января 2023, 10:11 | Обновлено 30 января 2023, 10:52
2342
3
Наставник «Реала» Карло Анчелотти исключил трансферные новости мадридской команды в январе. Все игроки, которые есть в составе, останутся до конца сезона.
«Трансферный рынок для нас закрыт. Никто в январе от нас не уходит, никто не приходит. В январе ничего в плане трансферов не будет», – сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин может уже сейчас покинуть мадридскую команду в поисках игровой практики.
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Нема !!!
Отже, Луніна все влаштовує в Реалі і слухи про оренду чи перехід -- брехня !