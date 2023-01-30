ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал игроком израильского клуба из Нетании

Украинский нападающий Станислав Беленький продолжит карьеру в клубе «Маккаби» з Нетании. Израильтяне арендовали форварда у «Динамо» из Тбилиси до конца нынешнего сезона. Ко всему, «Маккаби» получил опцию выкупа прав на украинца.

Цвета «Динамо» Тбилиси Беленький защищал с декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что Станислав близок к уходу в аренду в израильский клуб «Секция Нес-Циона».

«Маккаби» из Нетании в турнирной таблице чемпионата Израиля занимает 7-е место, имея 24 очка после 20 матчей.