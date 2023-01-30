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30 января 2023, 13:16 | Обновлено 30 января 2023, 13:32
366
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал игроком израильского клуба из Нетании

Новый этап в карьере у Станислава Беленького

30 января 2023, 13:16 | Обновлено 30 января 2023, 13:32
366
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец стал игроком израильского клуба из Нетании
ФК Динамо Тбилиси. Станислав Беленький

Украинский нападающий Станислав Беленький продолжит карьеру в клубе «Маккаби» з Нетании. Израильтяне арендовали форварда у «Динамо» из Тбилиси до конца нынешнего сезона. Ко всему, «Маккаби» получил опцию выкупа прав на украинца.

Цвета «Динамо» Тбилиси Беленький защищал с декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что Станислав близок к уходу в аренду в израильский клуб «Секция Нес-Циона».

«Маккаби» из Нетании в турнирной таблице чемпионата Израиля занимает 7-е место, имея 24 очка после 20 матчей.

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Станислав Беленький трансферы Маккаби Нетания Динамо Тбилиси
Источник Sport.ua
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