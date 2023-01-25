Другие новости25 января 2023, 19:39 | Обновлено 25 января 2023, 19:57
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Украинский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Израиля
Сменит клуб Станислав Беленький
25 января 2023, 19:39 | Обновлено 25 января 2023, 19:57
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Украинский нападающий тбилисского «Динамо» Станислав Беленький может может стать игроком клуба «Секция Нес-Циона».
Сообщается, будто клубы в настоящий момент ведут между собой переговоры о переходе форварда.
24-летний Беленький в предыдущем сезоне помог «Динамо» из Тбилиси стать чемпионом Грузии в 19-й раз в истории. Станислав в 29-матчах, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
Клуб «Секция Нес-Циона» занимает 12-е место в таблице чемпионата Израиля среди 14-ти команд.
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