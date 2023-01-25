Украинский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Израиля

Украинский нападающий тбилисского «Динамо» Станислав Беленький может может стать игроком клуба «Секция Нес-Циона».

Сообщается, будто клубы в настоящий момент ведут между собой переговоры о переходе форварда.

24-летний Беленький в предыдущем сезоне помог «Динамо» из Тбилиси стать чемпионом Грузии в 19-й раз в истории. Станислав в 29-матчах, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.

Клуб «Секция Нес-Циона» занимает 12-е место в таблице чемпионата Израиля среди 14-ти команд.