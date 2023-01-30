Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 13:23 | Обновлено 30 января 2023, 13:33
1568
1

ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ

Украинский форвард феерит в матчах за «Аль-Айн», команду Сергея Реброва

30 января 2023, 13:23 | Обновлено 30 января 2023, 13:33
1568
1
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко продолжает успешное выступление за клуб «Аль-Айн».

Опубликовано видео, как Андрей феерит на поле в матче чемпионата ОАЭ, обыгрывая соперников за счет красивых финтов.

Выступая за команду под руководством Сергея Реброва, Ярмоленко в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста, проведя 16 матчей на клубном уровне (14 поединков в чемпионате ОАЭ и 2 игры в кубке).

ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ

По теме:
Дания выиграла чемпионат мира по гандболу, победив в финале Францию
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ вернул украинца из Узбекистана, которого ждали фанаты клуба
Источник: клуб АПЛ заинтересован в услугах защитника Динамо
Андрей Ярмоленко Аль-Айн видео чемпионат ОАЭ по футболу выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Футбол | 30 января 2023, 04:57 2
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме

Дани Алвес вызвал ажиотаж в испанской тюрьме

Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Футбол | 30 января 2023, 13:27 0
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал
Без розовых очков. Покинет ли Лунин Реал

Блогер Sport.ua – о будущем Андрея Лунина

ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Футбол | 30.01.2023, 01:25
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
ФОТО. Странный поступок. Малиновский обнялся с российским легионером Монако
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Футбол | 30.01.2023, 07:05
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Футбол | 30.01.2023, 10:11
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
та такое...  два притопа, три прихлопа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
28.01.2023, 16:27 2
Бокс
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
28.01.2023, 11:39 2
Футбол
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 15
Футбол
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
ВИДЕО. Просто лучший! Как Зинченко оставил в дураках Холанда
29.01.2023, 17:30 3
Футбол
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
28.01.2023, 13:27 25
Футбол
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
28.01.2023, 19:25 6
Теннис
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
30.01.2023, 07:50 5
Теннис
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
28.01.2023, 22:35 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности