Украинский вингер Андрей Ярмоленко продолжает успешное выступление за клуб «Аль-Айн».

Опубликовано видео, как Андрей феерит на поле в матче чемпионата ОАЭ, обыгрывая соперников за счет красивых финтов.

Выступая за команду под руководством Сергея Реброва, Ярмоленко в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста, проведя 16 матчей на клубном уровне (14 поединков в чемпионате ОАЭ и 2 игры в кубке).

ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ