Украина. Премьер лига30 января 2023, 13:23 | Обновлено 30 января 2023, 13:33
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ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
Украинский форвард феерит в матчах за «Аль-Айн», команду Сергея Реброва
30 января 2023, 13:23 | Обновлено 30 января 2023, 13:33
1568
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Украинский вингер Андрей Ярмоленко продолжает успешное выступление за клуб «Аль-Айн».
Опубликовано видео, как Андрей феерит на поле в матче чемпионата ОАЭ, обыгрывая соперников за счет красивых финтов.
Выступая за команду под руководством Сергея Реброва, Ярмоленко в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 ассиста, проведя 16 матчей на клубном уровне (14 поединков в чемпионате ОАЭ и 2 игры в кубке).
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ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
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