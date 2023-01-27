Источник: Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции

Хавбек эмиратского клуба «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко может перейти в турецкий «Трабзонспор».

Турецкий клуб ищет усиление на фланге атаки после травмы полузащитника Эдина Вишчы. Агенты предложили «Трабзонспору» услуги вингера сборной Украины.

Боссы «Трабзонспора» пытаются оценить финансовую сторону трансфера 33-летнего футболиста. Ярмоленко, по данным турецкой прессы, готов изучить вариант со сменой клуба.

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Летом 2022 года «Трабзонспор» назывался в числе возможного места продолжения карьеры Андрея, но Ярмоленко в итоге перешел в «Аль-Айн», который тренирует украинец Сергей Ребров, до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Ярмоленко за «Аль-Айн» отыграл 16 матчей и забил 5 мячей.