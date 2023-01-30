Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10
Онс Жабер потеряла вторую строчку
После завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису в рейтинге WTA состоялось много изменений. Чемпионка турнира Арина Соболенко впервые поднялась на вторую строчку мировой классификации, хотя позиции Иги Свёнтек все еще недосягаемы.
В топ-10 оформила дебют финалистка Елена Рыбакина, которая с учетом очков за победу на Уимблдоне могла бы быть намного выше.
Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова вернулась в топ-20, на 22-ю позицию поднялась сенсационная полуфиналистка Магда Линетт, также заметно улучшила свои позиции Донна Векич (33-е место).
Топ-10 рейтинга WTA
Украинки неплохо выступили в Мельбурне и улучшили свое положение. Ангелина Калинина обновила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 31-ю позицию. Катерина Байндл уже 84-я, Марта Костюк тоже немного подтянулась. Также начинает собирать очки Анастасия Соболева, которая успешно выступает на турнирах ITF.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок опустила на 10-ю строчку, Марта Костюк поднялась на 31-ю. Также в первой сотне находится и Надежда Киченок, она 74-я. Ангелина Калинина впервые вошла в топ-200.
Топ-10 парного рейтинга WTA
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