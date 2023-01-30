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  4. Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10
WTA
30 января 2023, 13:44 | Обновлено 30 января 2023, 13:51
790
0

Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10

Онс Жабер потеряла вторую строчку

30 января 2023, 13:44 | Обновлено 30 января 2023, 13:51
790
0
Рейтинг WTA. Калинина обновила личный рекорд, Киченок осталась в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

После завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису в рейтинге WTA состоялось много изменений. Чемпионка турнира Арина Соболенко впервые поднялась на вторую строчку мировой классификации, хотя позиции Иги Свёнтек все еще недосягаемы.

В топ-10 оформила дебют финалистка Елена Рыбакина, которая с учетом очков за победу на Уимблдоне могла бы быть намного выше.

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова вернулась в топ-20, на 22-ю позицию поднялась сенсационная полуфиналистка Магда Линетт, также заметно улучшила свои позиции Донна Векич (33-е место).

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки неплохо выступили в Мельбурне и улучшили свое положение. Ангелина Калинина обновила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 31-ю позицию. Катерина Байндл уже 84-я, Марта Костюк тоже немного подтянулась. Также начинает собирать очки Анастасия Соболева, которая успешно выступает на турнирах ITF.

Украинки в рейтинге WTA


В парном рейтинге Людмила Киченок опустила на 10-ю строчку, Марта Костюк поднялась на 31-ю. Также в первой сотне находится и Надежда Киченок, она 74-я. Ангелина Калинина впервые вошла в топ-200.

Топ-10 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Арина Соболенко Елена Рыбакина Магда Линетт
Источник Sport.ua
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