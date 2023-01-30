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  4. Юрген КЛОПП: «Я не настолько плохой тренер, как обо мне сейчас говорят»
Англия
30 января 2023, 11:45 |
420
0

Юрген КЛОПП: «Я не настолько плохой тренер, как обо мне сейчас говорят»

Красные угодили в кризис

30 января 2023, 11:45 |
420
0
Юрген КЛОПП: «Я не настолько плохой тренер, как обо мне сейчас говорят»
Sky Sports. Юрген Клопп

«Ливерпуль» в качестве действующего обладателя Кубка Англии вылетел из турнира, проиграв «Брайтону», однако наставник Юрген Клопп уверен, что в итоге команда проведет нормальный сезон.

«Я же за одну ночь не превратился в плохого тренера. Вероятно, я никогда не был настолько хорошим тренером, как обо мне говорили, но и не настолько плохой, как говорят сейчас. Прошлый сезон был невероятно интенсивным, мы боролись за четыре трофея. Если бы у нас не было столько травмированных, то в АПЛ мы бы имели на 4-5 очков больше».

«Уверен, мы до конца будем бороться за место в Лиге чемпионов, это не блестящий, но нормальный сезон», — сказал Клопп.

Сейчас Красные отстают от топ-4 на 10 очков.

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Ливерпуль Юрген Клопп
Источник BBC
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