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Бельгия
30 января 2023, 09:57 |
1990
0

«Было бы у нас 16 миллионов...» Тренер Зюльте-Варегема подколол Яремчука?

Мбайе Лейе – про проблемы в клубе

30 января 2023, 09:57 |
1990
0
«Было бы у нас 16 миллионов...» Тренер Зюльте-Варегема подколол Яремчука?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер бельгийского футбольного клуба «Зюльте-Варегема» Мбайе Лейе прокомментировал поражение от «Брюгге» вматче 23-го тура чемпионата Бельгии:

«Я хотел бы другого вратаря, защитника, форварда, я все еще хочу многого. Но мы также должны смотреть на наши бюджеты. Только посмотрите на Transfermarkt и цены в «Брюгге». Если бы у нас было 16 миллионов евро, мы могли бы купить 16 игроков».

Скорее всего, последней фразой Лейе намекнул на стоимость украинского форварда Романа Яремчука, который летом 2022 года перешел в «Брюгге» из «Бенфики» за 16 миллионов евро.

Роман в этом поединке вышел на замену на 17-й минуте и был заменен на 78-й минуте. Украинец вновь не отметился результативными действиями. Голевая засуха 27-летнего украинца длится уже восемь матчей.

Матч «Зюлте-Варегем» – «Брюгге» завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Роман Яремчук Мбайе Лейе Зюлте-Варегем Брюгге чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Зюлте-Варегем
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