«Было бы у нас 16 миллионов...» Тренер Зюльте-Варегема подколол Яремчука?

Главный тренер бельгийского футбольного клуба «Зюльте-Варегема» Мбайе Лейе прокомментировал поражение от «Брюгге» вматче 23-го тура чемпионата Бельгии:

«Я хотел бы другого вратаря, защитника, форварда, я все еще хочу многого. Но мы также должны смотреть на наши бюджеты. Только посмотрите на Transfermarkt и цены в «Брюгге». Если бы у нас было 16 миллионов евро, мы могли бы купить 16 игроков».

Скорее всего, последней фразой Лейе намекнул на стоимость украинского форварда Романа Яремчука, который летом 2022 года перешел в «Брюгге» из «Бенфики» за 16 миллионов евро.

Роман в этом поединке вышел на замену на 17-й минуте и был заменен на 78-й минуте. Украинец вновь не отметился результативными действиями. Голевая засуха 27-летнего украинца длится уже восемь матчей.

Матч «Зюлте-Варегем» – «Брюгге» завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.