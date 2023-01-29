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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Забарный уже готов к переходу в чемпионат Англии»
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 23:40 | Обновлено 29 января 2023, 23:48
168
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Забарный уже готов к переходу в чемпионат Англии»

Защитник «Динамо» может продолжить карьеру в английской «Астон Вилле»

29 января 2023, 23:40 | Обновлено 29 января 2023, 23:48
168
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Забарный уже готов к переходу в чемпионат Англии»
УАФ. Илья Забарный

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника «Динамо» Ильи Забарного в английский клуб «Астон Вилла».

Левченко написал в Твиттере: «Будет очень хорошо, если Забарный перейдет в топовый чемпионат. Уверен, что он уже готов к этому вызову».

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.

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Динамо Киев Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный Евгений Левченко
Источник Twitter
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