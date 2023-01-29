Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Забарный уже готов к переходу в чемпионат Англии»

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника «Динамо» Ильи Забарного в английский клуб «Астон Вилла».

Левченко написал в Твиттере: «Будет очень хорошо, если Забарный перейдет в топовый чемпионат. Уверен, что он уже готов к этому вызову».

У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.