Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Забарный уже готов к переходу в чемпионат Англии»
Защитник «Динамо» может продолжить карьеру в английской «Астон Вилле»
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника «Динамо» Ильи Забарного в английский клуб «Астон Вилла».
Левченко написал в Твиттере: «Будет очень хорошо, если Забарный перейдет в топовый чемпионат. Уверен, что он уже готов к этому вызову».
У Забарного контракт с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне он провел 25 матчей на клубном уровне.
Буде дуже добре якщо Забарний перейде до топового чемпіонату. Впевнений, що він вже готовий до цього виклику.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 29, 2023
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