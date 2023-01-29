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Чемпионат Германии
Байер
29.01.2023, FT 0 : 2
Боруссия Д
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Германия
29 января 2023, 20:25 | Обновлено 29 января 2023, 20:44
138
2

ВИДЕО. Бундеслига. Боруссия Дортмунд на выезде обыграла Байер

Завершились последние матчи 18-го тура Бундеслиги

29 января 2023, 20:25 | Обновлено 29 января 2023, 20:44
138
2
ВИДЕО. Бундеслига. Боруссия Дортмунд на выезде обыграла Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, сыграны два заключительных матча 18-го тура чемпионата Германии.

В Гельзенкирхене местный «Шальке» выяснил отношения с «Кельном». Силы команд оказались равными – ничья 0:0.

В Лезеркузене «Байер» сразился с дортмундской «Боруссией» и потерпел поражение со счетом 1:2.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд поднялась на 4-е место с 34-мя очками. У «Байера» 9-я позиция и 24 пункта. «Шальке» идет 18-м (10 очков), а «Кельн» на 12-м месте (22 пункта).

Чемпионат Германии. 18-й тур

Шальке – Кельн – 0:0

Байер – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Адейеми, 33 (0:1). Тапсоба, 53 автогол (0:2).

События матча

53’
ГОЛ ! Автогол забил Эдмон Тапсоба (Байер).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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romanchik.8409
Крем сода сам себе норм вкатил
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