ВИДЕО. Бундеслига. Боруссия Дортмунд на выезде обыграла Байер
Завершились последние матчи 18-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 29 января, сыграны два заключительных матча 18-го тура чемпионата Германии.
В Гельзенкирхене местный «Шальке» выяснил отношения с «Кельном». Силы команд оказались равными – ничья 0:0.
В Лезеркузене «Байер» сразился с дортмундской «Боруссией» и потерпел поражение со счетом 1:2.
В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд поднялась на 4-е место с 34-мя очками. У «Байера» 9-я позиция и 24 пункта. «Шальке» идет 18-м (10 очков), а «Кельн» на 12-м месте (22 пункта).
Чемпионат Германии. 18-й тур
Шальке – Кельн – 0:0
Байер – Боруссия Дортмунд – 0:2
Голы: Адейеми, 33 (0:1). Тапсоба, 53 автогол (0:2).
События матча
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