В воскресенье, 29 января, сыграны два заключительных матча 18-го тура чемпионата Германии.

В Гельзенкирхене местный «Шальке» выяснил отношения с «Кельном». Силы команд оказались равными – ничья 0:0.

В Лезеркузене «Байер» сразился с дортмундской «Боруссией» и потерпел поражение со счетом 1:2.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд поднялась на 4-е место с 34-мя очками. У «Байера» 9-я позиция и 24 пункта. «Шальке» идет 18-м (10 очков), а «Кельн» на 12-м месте (22 пункта).

Чемпионат Германии. 18-й тур

Шальке – Кельн – 0:0

Байер – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Адейеми, 33 (0:1). Тапсоба, 53 автогол (0:2).