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Чемпионат Испании
Вальядолид
29.01.2023, FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
29 января 2023, 19:44 | Обновлено 29 января 2023, 19:49
117
0

ВИДЕО. Ла Лига. Вальядолид обыграл Валенсию, Атлетико справился с Осасуной

Завершились два матча 19-го тура чемпионата Испании

29 января 2023, 19:44 | Обновлено 29 января 2023, 19:49
117
0
ВИДЕО. Ла Лига. Вальядолид обыграл Валенсию, Атлетико справился с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, в очередном матче испанской Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле выяснил отношения с «Валенсией».

Исход матча решил поздний гол Ларина. 1:0 – победил «Вальядолид».

Один гол состоялся и в поединке между «Осасуной» и «Атлетико». Его автором на 74-й минуте стал «матрасник» Сауль.

В таблице чемпионата Испании «Атлетико» с 34-мя очками занимает 4 место. У «Осасуны» 28 пунктов и 7-я позиция. «Валенсия» занимает 14-е место с 20 очками, а у «Вальядолида» также 20 пунктов и 16-я строка в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Вальядолид» «Валенсия» 1:0

Гол: Ларин, 90 (1:0).

«Осасуна» «Атлетико» 0:1

Гол: Сауль, 74 (0:1).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
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Источник Sport.ua
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