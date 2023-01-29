ВИДЕО. Ла Лига. Вальядолид обыграл Валенсию, Атлетико справился с Осасуной

В воскресенье, 29 января, в очередном матче испанской Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле выяснил отношения с «Валенсией».

Исход матча решил поздний гол Ларина. 1:0 – победил «Вальядолид».

Один гол состоялся и в поединке между «Осасуной» и «Атлетико». Его автором на 74-й минуте стал «матрасник» Сауль.

В таблице чемпионата Испании «Атлетико» с 34-мя очками занимает 4 место. У «Осасуны» 28 пунктов и 7-я позиция. «Валенсия» занимает 14-е место с 20 очками, а у «Вальядолида» также 20 пунктов и 16-я строка в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 19-й тур

«Вальядолид» – «Валенсия» – 1:0

Гол: Ларин, 90 (1:0).

«Осасуна» – «Атлетико» – 0:1

Гол: Сауль, 74 (0:1).