ВИДЕО. Ла Лига. Вальядолид обыграл Валенсию, Атлетико справился с Осасуной
Завершились два матча 19-го тура чемпионата Испании
В воскресенье, 29 января, в очередном матче испанской Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле выяснил отношения с «Валенсией».
Исход матча решил поздний гол Ларина. 1:0 – победил «Вальядолид».
Один гол состоялся и в поединке между «Осасуной» и «Атлетико». Его автором на 74-й минуте стал «матрасник» Сауль.
В таблице чемпионата Испании «Атлетико» с 34-мя очками занимает 4 место. У «Осасуны» 28 пунктов и 7-я позиция. «Валенсия» занимает 14-е место с 20 очками, а у «Вальядолида» также 20 пунктов и 16-я строка в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Вальядолид» – «Валенсия» – 1:0
Гол: Ларин, 90 (1:0).
«Осасуна» – «Атлетико» – 0:1
Гол: Сауль, 74 (0:1).
События матча
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