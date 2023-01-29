Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса
Владимир Шаран ищет усиление
В воскресенье, 29 января, на сборе в Турции «Минай» провел товарищеский поединок с болгарским «Спартаком» из Варны. Встреча, как известно, завершилась вничью 0:0.
В стартовом составе «Миная» игру против болгар начали двое возможных новичков команды. Это 21-летний полузащитник Ярослав Надольский, который является воспитанником академии киевского «Динамо», а также 25-летний бывший игрок криворожского «Кривбасса» (в свое время даже был капитаном команды) Владимир Заименко.
«Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 13-е место с 14 очками после 14 матчей.
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