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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 17:44 | Обновлено 29 января 2023, 17:51
453
0

Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса

Владимир Шаран ищет усиление

29 января 2023, 17:44 | Обновлено 29 января 2023, 17:51
453
0
Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса
ФК Динамо Киев. Ярослав Надольский

В воскресенье, 29 января, на сборе в Турции «Минай» провел товарищеский поединок с болгарским «Спартаком» из Варны. Встреча, как известно, завершилась вничью 0:0.

В стартовом составе «Миная» игру против болгар начали двое возможных новичков команды. Это 21-летний полузащитник Ярослав Надольский, который является воспитанником академии киевского «Динамо», а также 25-летний бывший игрок криворожского «Кривбасса» (в свое время даже был капитаном команды) Владимир Заименко.

«Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 13-е место с 14 очками после 14 матчей.

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Источник Sport.ua
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