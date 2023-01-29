Милан отметился историческим антирекордом

В воскресенье, 29 января, в домашней игре 20-го тура чемпионата Италии «Милан» потерпел разгромное поражение от «Сассуоло» со счетом 2:5.

Команда Стефано Пиоли уступила с крупным счетом во второй игре чемпионата Италии кряду. В предыдущем туре она на выезде проиграла «Лацио» со счетом 0:4.

«Милан», таким образом, впервые в истории клуба пропустил четыре или более гола в двух подряд матчах чемпионата Италии.

Заметим, что «россонери» не побеждают в шести последних играх во всех турнирах. Общий счет этих поединков – 6:17.