Милан отметился историческим антирекордом
У «россонери» черная полоса
В воскресенье, 29 января, в домашней игре 20-го тура чемпионата Италии «Милан» потерпел разгромное поражение от «Сассуоло» со счетом 2:5.
Команда Стефано Пиоли уступила с крупным счетом во второй игре чемпионата Италии кряду. В предыдущем туре она на выезде проиграла «Лацио» со счетом 0:4.
«Милан», таким образом, впервые в истории клуба пропустил четыре или более гола в двух подряд матчах чемпионата Италии.
Заметим, что «россонери» не побеждают в шести последних играх во всех турнирах. Общий счет этих поединков – 6:17.
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