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Италия
29 января 2023, 17:04 | Обновлено 29 января 2023, 17:08
884
0

Милан отметился историческим антирекордом

У «россонери» черная полоса

29 января 2023, 17:04 | Обновлено 29 января 2023, 17:08
884
0
Милан отметился историческим антирекордом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 января, в домашней игре 20-го тура чемпионата Италии «Милан» потерпел разгромное поражение от «Сассуоло» со счетом 2:5.

Команда Стефано Пиоли уступила с крупным счетом во второй игре чемпионата Италии кряду. В предыдущем туре она на выезде проиграла «Лацио» со счетом 0:4.

«Милан», таким образом, впервые в истории клуба пропустил четыре или более гола в двух подряд матчах чемпионата Италии.

Заметим, что «россонери» не побеждают в шести последних играх во всех турнирах. Общий счет этих поединков – 6:17.

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Милан Милан - Сассуоло Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Opta
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