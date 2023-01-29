Завершился матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» на своем поле выяснял отношения с «Сассуоло».

Игра принесла неожиданный результат – со счетом 5:2 победу отпраздновали гости из Эмилии -Романья. Уже после первого тайма «Сассуоло» вел 3:1 и чувствовал себе весьма комфортно.

В таблице Серии А «Милан» после фиаско занимает 4-е место с 38 очками. У «Сассуоло» 16-я позиция и 20 пунктов.

Чемпионат Италии. 20-й тур

Милан – Сассуоло – 2:5

Голы: Дефрель, 19 (0:1). Фраттези, 21 (0:2). Жиру, 24 (1:2). Берарди, 30 (1:3). Лорьенте, 47 пенальти (1:4). Матеус Энрике, 79 (1:5). Ориги, 81 (2:5).

Видеообзор матча