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Чемпионат Италии
Милан
29.01.2023, FT 2 : 5
Сассуоло
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Италия
29 января 2023, 16:04 | Обновлено 29 января 2023, 16:09
553
0

Сассуоло уничтожил Милан на Сан-Сиро

Команда Стефано Пиоли разочаровала своих поклонников

29 января 2023, 16:04 | Обновлено 29 января 2023, 16:09
553
0
Сассуоло уничтожил Милан на Сан-Сиро
ФК Сассуоло

Завершился матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» на своем поле выяснял отношения с «Сассуоло».

Игра принесла неожиданный результат – со счетом 5:2 победу отпраздновали гости из Эмилии -Романья. Уже после первого тайма «Сассуоло» вел 3:1 и чувствовал себе весьма комфортно.

В таблице Серии А «Милан» после фиаско занимает 4-е место с 38 очками. У «Сассуоло» 16-я позиция и 20 пунктов.

Чемпионат Италии. 20-й тур

Милан – Сассуоло – 2:5

Голы: Дефрель, 19 (0:1). Фраттези, 21 (0:2). Жиру, 24 (1:2). Берарди, 30 (1:3). Лорьенте, 47 пенальти (1:4). Матеус Энрике, 79 (1:5). Ориги, 81 (2:5).

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Дивок Ориги (Милан).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Энрике (Сассуоло).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Сассуоло).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Грегуар Дефрель (Сассуоло).
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Милан Милан - Сассуоло Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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