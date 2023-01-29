Australian Open29 января 2023, 16:33 |
598
0
Джокович совершит рекордный скачок на первую строчку рейтинга ATP
Ранее никто не поднимался с пятой позиции сразу не первое место
29 января 2023, 16:33 |
598
0
Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису и в новой редакции мирового рейтинга снова будет лучшим.
Джокович выступал в Мельбурне в качестве пятой ракетки мира и станет первым теннисистом в истории, который сумел совершить такой огромный скачок на первое место.
Ранее четыре теннисисты сразу поднимались с четвертого месте на первое:
- Карлос Алькарас (12.09.2022)
- Пит Сампрас (11.09.2000)
- Андре Агасси (05.07.1999)
- Карлос Мойя (15.03.1999)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 января 2023, 19:41 14
Артур Уваров заинтересовал «зенит»
Футбол | 28 января 2023, 23:11 0
Аззедин Унаи перейдет в «Марсель»
Теннис | 28.01.2023, 17:59
Футбол | 29.01.2023, 13:40
Бокс | 29.01.2023, 02:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2023, 16:27 2
28.01.2023, 13:27 25
28.01.2023, 11:50 23
28.01.2023, 13:13 11
29.01.2023, 10:46 3
29.01.2023, 02:16 2
28.01.2023, 17:55 53
Другие виды