Джокович совершит рекордный скачок на первую строчку рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису и в новой редакции мирового рейтинга снова будет лучшим.

Джокович выступал в Мельбурне в качестве пятой ракетки мира и станет первым теннисистом в истории, который сумел совершить такой огромный скачок на первое место.

Ранее четыре теннисисты сразу поднимались с четвертого месте на первое: