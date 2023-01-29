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Australian Open
29 января 2023, 16:33 |
598
0

Джокович совершит рекордный скачок на первую строчку рейтинга ATP

Ранее никто не поднимался с пятой позиции сразу не первое место

29 января 2023, 16:33 |
598
0
Джокович совершит рекордный скачок на первую строчку рейтинга ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису и в новой редакции мирового рейтинга снова будет лучшим.

Джокович выступал в Мельбурне в качестве пятой ракетки мира и станет первым теннисистом в истории, который сумел совершить такой огромный скачок на первое место.

Ранее четыре теннисисты сразу поднимались с четвертого месте на первое:

  • Карлос Алькарас (12.09.2022)
  • Пит Сампрас (11.09.2000)
  • Андре Агасси (05.07.1999)
  • Карлос Мойя (15.03.1999)
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Новак Джокович рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Пит Сампрас Андре Агасси Карлос Мойя
Источник ATP Tour
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