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  4. Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Australian Open
29 января 2023, 13:42 | Обновлено 29 января 2023, 14:00
1168
0

Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой

Сербский теннисист доказал, что в Австралии его победить практически невозможно

29 января 2023, 13:42 | Обновлено 29 января 2023, 14:00
1168
0
Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

29 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В матче за титул четвертый сеяный серб Новак Джокович в трех сетах одолел третьего сеяного грека Стефаноса Циципаса.

Australian Open. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Это был 13-й матч между этими теннисистами, Джокович выиграл в 11-й раз и в десятый раз подряд.

Для Новака это десятый титул на кортах Australian Open, в финалах на этом турнире он не проигрывал. С новой недели сербский теннисист вновь возглавит мировой рейтинг.

Циципас во второй раз в карьере играл в финале мейджора и снова проиграл там Джоковичу. Впервые это было на Ролан Гаррос 2021. С понедельника Стефанос вернется в первую тройку рейтинга ATP.

Для Джоковича это 22-й титул Grand Slam, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля, у Роджера Федерера – 20.

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Стефанос Циципас Новак Джокович Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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