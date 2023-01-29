Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой

29 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В матче за титул четвертый сеяный серб Новак Джокович в трех сетах одолел третьего сеяного грека Стефаноса Циципаса.

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Это был 13-й матч между этими теннисистами, Джокович выиграл в 11-й раз и в десятый раз подряд.

Для Новака это десятый титул на кортах Australian Open, в финалах на этом турнире он не проигрывал. С новой недели сербский теннисист вновь возглавит мировой рейтинг.

Циципас во второй раз в карьере играл в финале мейджора и снова проиграл там Джоковичу. Впервые это было на Ролан Гаррос 2021. С понедельника Стефанос вернется в первую тройку рейтинга ATP.

Для Джоковича это 22-й титул Grand Slam, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля, у Роджера Федерера – 20.