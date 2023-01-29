Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open и снова станет первой ракеткой
Сербский теннисист доказал, что в Австралии его победить практически невозможно
29 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.
В матче за титул четвертый сеяный серб Новак Джокович в трех сетах одолел третьего сеяного грека Стефаноса Циципаса.
Australian Open. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)
Это был 13-й матч между этими теннисистами, Джокович выиграл в 11-й раз и в десятый раз подряд.
Для Новака это десятый титул на кортах Australian Open, в финалах на этом турнире он не проигрывал. С новой недели сербский теннисист вновь возглавит мировой рейтинг.
Циципас во второй раз в карьере играл в финале мейджора и снова проиграл там Джоковичу. Впервые это было на Ролан Гаррос 2021. С понедельника Стефанос вернется в первую тройку рейтинга ATP.
Для Джоковича это 22-й титул Grand Slam, по этому показателю он догнал Рафаэля Надаля, у Роджера Федерера – 20.
🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 CHAMPION 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆@DjokerNole has mastered Melbourne for a TENTH time!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/ZThnTrIXdt— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
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