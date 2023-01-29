Петраков позвал за собой в Армению бывших помощников

65-летний украинский тренер Александр Петраков занялся вопросом формирования своего штаба, который будет помогать ему в работе с национальной сборной Армении.

Сообщается, будто бывший наставник сборной Украины позвал в свою команду Андрея Анненкова, Вячеслава Руженцева, Вячеслава Кернозенко, а также менеджера Алексея Некрасова, с которыми он работал в украинской команде.

Источник утверждает, будто Анненков, Руженцев и Некрасов могут принять приглашение Петракова, а вот Кернозенко хочет продолжить работу в «Колосе», которую он ранее совмещал с работой в сборной. Впрочем, в отношении Анненкова и Некрасова могут возникнуть вопросы что до из выезда за пределы Украины с учетом военного положения в стране. Руженцев якобы находится за пределами страны.