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29 января 2023, 16:24 | Обновлено 29 января 2023, 16:31
2422
0

Петраков позвал за собой в Армению бывших помощников

Украинский специалист формирует свой штаб

29 января 2023, 16:24 | Обновлено 29 января 2023, 16:31
2422
0
Петраков позвал за собой в Армению бывших помощников
ffa.am. Александр Петраков

65-летний украинский тренер Александр Петраков занялся вопросом формирования своего штаба, который будет помогать ему в работе с национальной сборной Армении.

Сообщается, будто бывший наставник сборной Украины позвал в свою команду Андрея Анненкова, Вячеслава Руженцева, Вячеслава Кернозенко, а также менеджера Алексея Некрасова, с которыми он работал в украинской команде.

Источник утверждает, будто Анненков, Руженцев и Некрасов могут принять приглашение Петракова, а вот Кернозенко хочет продолжить работу в «Колосе», которую он ранее совмещал с работой в сборной. Впрочем, в отношении Анненкова и Некрасова могут возникнуть вопросы что до из выезда за пределы Украины с учетом военного положения в стране. Руженцев якобы находится за пределами страны.

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Александр Петраков сборная Армении по футболу Вячеслав Кернозенко Андрей Анненков Вячеслав Руженцев
Источник Динамомания
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