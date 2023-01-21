ВИДЕО. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера

Федерация футбола Армении сообщила о том, что в субботу в страну прибыл новый главный тренер национальной команды Александр Петраков.

Экс-наставник сборной Украины принял участие в небольшой презентации.

Петракова и его сборную Армении ждет очень непростая группа отбора Евро-2024 с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.