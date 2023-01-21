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  4. ВИДЕО. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера
Чемпионат мира
21 января 2023, 20:31 |
1063
1

ВИДЕО. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера

Команда готовится к старту отбора Евро-2024

21 января 2023, 20:31 |
1063
1
ВИДЕО. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера
ffa.am. Александр Петраков

Федерация футбола Армении сообщила о том, что в субботу в страну прибыл новый главный тренер национальной команды Александр Петраков.

Экс-наставник сборной Украины принял участие в небольшой презентации.

Петракова и его сборную Армении ждет очень непростая группа отбора Евро-2024 с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.

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Источник: Павелко помог Петракову получить работу в сборной Армении
Александр Петраков сборная Армении по футболу
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Хорошая группа. Будут бороться за 4-е место.
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