Чемпионат мира21 января 2023, 20:31 |
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ВИДЕО. Петраков прибыл в Армению, состоялась презентация тренера
Команда готовится к старту отбора Евро-2024
21 января 2023, 20:31 |
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Федерация футбола Армении сообщила о том, что в субботу в страну прибыл новый главный тренер национальной команды Александр Петраков.
Экс-наставник сборной Украины принял участие в небольшой презентации.
Петракова и его сборную Армении ждет очень непростая группа отбора Евро-2024 с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.
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