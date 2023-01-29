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29 января 2023, 15:09 |
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5

Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими футболистами

Исключением стал только Алексей Миранчук

29 января 2023, 15:09 |
1000
5
Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas принял решение прекратить сотрудничество со всеми российскими футболистами, которые были в его спонсорском пуле.

Исключением стал только экс-партнер Руслана Малиновского по «Аталанте» Алексей Миранчук. Это связано с тем, что он выступает в Европе, за итальянский «Торино».

Остальные российские игроки получили компенсации за досрочное расторжение контракта. Работу со сборной россии Adidas прекратил еще 1 марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Adidas Алексей Миранчук российско-украинская война
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Комментарии 5
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Remark
Жаль, что остальные не поддерживают конкурентов по цеху, а некоторые даже воспользовались уходом немецкого бренда с рынка оркостана.
А так, смотри бы, бегали как и хотели во всем отечественном, не западном/ненавистно-пиндосовском, не гейропейском, а в своих брутальных мужских исконных лаптях.
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+3
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Lesovij7
Фабрика большевичка пускай шьёт 
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0
⬆️
Будут в секонд хэнде покупать.
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0
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