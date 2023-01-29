Adidas прекратил сотрудничество со всеми российскими футболистами

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas принял решение прекратить сотрудничество со всеми российскими футболистами, которые были в его спонсорском пуле.

Исключением стал только экс-партнер Руслана Малиновского по «Аталанте» Алексей Миранчук. Это связано с тем, что он выступает в Европе, за итальянский «Торино».

Остальные российские игроки получили компенсации за досрочное расторжение контракта. Работу со сборной россии Adidas прекратил еще 1 марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.