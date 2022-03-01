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Adidas прекратил сотрудничество со сборной россии

Также компания планирует полностью уйти из рынка страны

  • 01.03.2022 15:50
  • 1216 просмотров
  • 3 комментария
Adidas прекратил сотрудничество со сборной россии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный немецкий бренд спортивной одежды «Adidas» принял решение прекратить сотрудничество с российским футбольным союзом. Это связано с военной агрессией РФ против Украины.

Таким образом, «Adidas» прекратит спонсировать сборную россии по футболу. Также компания рассматривает возможность полного ухода из рынка страны-агрессора.

Источник — Agence France-Presse

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    komitaten07, 01.03.2022 16:29
    +1
    Ну, тепер те, що лишилося від футбольної збірної рашки буде голе ходити!!!!!!!
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    online
    Vitaliy88, 01.03.2022 16:57
    0
    Тепер будуть виходити у трусах лище грати, або обтянуті своєю трапчяним триколором... Бомжи гнидові
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    online
    grifon., 01.03.2022 16:30
    -1
    тепер в абібас ходить будуть
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