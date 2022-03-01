Adidas прекратил сотрудничество со сборной россии

Известный немецкий бренд спортивной одежды «Adidas» принял решение прекратить сотрудничество с российским футбольным союзом. Это связано с военной агрессией РФ против Украины.
Таким образом, «Adidas» прекратит спонсировать сборную россии по футболу. Также компания рассматривает возможность полного ухода из рынка страны-агрессора.
Источник — Agence France-Presse
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