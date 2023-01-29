Зидан не вернется в Реал из-за плохих отношений с Пересом

Зинедин Зидан собирается возобновить свою тренерскую деятельность ближайшим летом. Сразу же пошли разговоры о его возвращении в «Реал», который он уже тренировал в 2016 – 2018 и 2019 – 2021 годах.

Однако французские СМИ утверждают, что возвращение Зидана в «Реал» практически невозможно из-за плохих взаимоотношение с президентом клуба Флорентино Перес. У них были натянутые отношения еще в 2021 году, когда Зидан покидал клуб, и с тех пор они практически не общались.

В услугах Зидана заинтересованы «Ювентус» и «Бавария».