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  4. Зидан не вернется в Реал из-за плохих отношений с Пересом
Испания
29 января 2023, 14:53 |
154
0

Зидан не вернется в Реал из-за плохих отношений с Пересом

Француз собирается возобновить тренерскую деятельность

29 января 2023, 14:53 |
154
0
Зидан не вернется в Реал из-за плохих отношений с Пересом
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан собирается возобновить свою тренерскую деятельность ближайшим летом. Сразу же пошли разговоры о его возвращении в «Реал», который он уже тренировал в 2016 – 2018 и 2019 – 2021 годах.

Однако французские СМИ утверждают, что возвращение Зидана в «Реал» практически невозможно из-за плохих взаимоотношение с президентом клуба Флорентино Перес. У них были натянутые отношения еще в 2021 году, когда Зидан покидал клуб, и с тех пор они практически не общались.

В услугах Зидана заинтересованы «Ювентус» и «Бавария».

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Зинедин Зидан Реал Мадрид
Источник RMC Sport
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