Жозе МОУРИНЬО: «Поздравляю Наполи с победой в чемпионате»
Тренер «Ромы» заранее отдает титул команде Спаллетти
Сегодня «Рома» в 20-м туре Серии А сыграет с «Наполи». Главный тренер римлян Жозе Моуриньо уверен, что неаполитанцы возьмут чемпионство в Серии А в нынешнем сезоне:
«Мы ожидаем увидеть тот же «Наполи», что мы видим с первого дня сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто – их, они выиграли его, и это заслуженно.
Это сильнейшая команда, у них хороший тренер, отличные игроки. Они отлично поработали летом, а сейчас прекрасно справляются. У них 12-очковый отрыв от второго места, 13-очковый – от «Интера», который намеревался бороться за трофей. Это большой отрыв.
«Интер», «Милан» и другие соперники недостаточно стабильны, чтобы выигрывать семь или восемь матчей подряд. Но будет ли «Рома» праздновать трофей «Наполи» в очном матче? Нет, мы будем там, чтобы попытаться победить. Но «Наполи» и Лучано отлично поработали. Они выиграли трофей, и это заслуженно».
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