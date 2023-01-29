Жозе МОУРИНЬО: «Поздравляю Наполи с победой в чемпионате»

Сегодня «Рома» в 20-м туре Серии А сыграет с «Наполи». Главный тренер римлян Жозе Моуриньо уверен, что неаполитанцы возьмут чемпионство в Серии А в нынешнем сезоне:

«Мы ожидаем увидеть тот же «Наполи», что мы видим с первого дня сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я поздравляю «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто – их, они выиграли его, и это заслуженно.

Это сильнейшая команда, у них хороший тренер, отличные игроки. Они отлично поработали летом, а сейчас прекрасно справляются. У них 12-очковый отрыв от второго места, 13-очковый – от «Интера», который намеревался бороться за трофей. Это большой отрыв.

«Интер», «Милан» и другие соперники недостаточно стабильны, чтобы выигрывать семь или восемь матчей подряд. Но будет ли «Рома» праздновать трофей «Наполи» в очном матче? Нет, мы будем там, чтобы попытаться победить. Но «Наполи» и Лучано отлично поработали. Они выиграли трофей, и это заслуженно».