Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил
Национальная команда осталась без тренеров?
У национальной сборной Украины по футболу не осталось ни одного тренера.
Как сообщает FanDay со ссылкой на собственные источники в УАФ, у всего тренерского штаба завершился контракт.
Все представители штаба бывшего наставника сборной Украины Александра Петракова не являются сотрудниками Украинской ассоциации футбола с 31 декабря 2022 года. У самого Петракова также завершился контракт по окончанию 2022 года. Сейчас он – главный тренер сборной Армении.
В тренерский штаб Петракова входили:
- Александр Шовковский;
- Андрей Анненков;
- Вячеслав Кернозенко;
- Вячеслав Руженцев.
Александр Шовковский стал ассистентом главного тренера киевского «Динамо».
Вячеслав Кернозенко продолжит работать в «Колосе», где ранее совмещал трудовую деятельность с работой в сборной Украины.
Судьба Андрея Анненкова и Вячеслава Руженцева неизвестна. Но интересно, что на сайте Федерации футбола Армении пока нет информации о помощниках Александра Петракова. Стоит предположить, что в его тренерском штабе может появиться кто-то из украинских специалистов.
Также стоит отметить, что некоторые тренера из списка выше могут войти в новый тренерский штаб сборной Украины, если новый главный тренер будет видеть потребность в их услугах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артур Уваров заинтересовал «зенит»
Арина Соболенко в трех сетах обыграла Елену Рыбакину