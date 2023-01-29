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Сборная УКРАИНЫ
29 января 2023, 12:45 | Обновлено 29 января 2023, 13:15
1264
0

Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил

Национальная команда осталась без тренеров?

29 января 2023, 12:45 | Обновлено 29 января 2023, 13:15
1264
0
Источник: никто из тренеров сборной Украины контракт не продлил
УАФ. Тренерский штаб сборной Украины

У национальной сборной Украины по футболу не осталось ни одного тренера.

Как сообщает FanDay со ссылкой на собственные источники в УАФ, у всего тренерского штаба завершился контракт.

Все представители штаба бывшего наставника сборной Украины Александра Петракова не являются сотрудниками Украинской ассоциации футбола с 31 декабря 2022 года. У самого Петракова также завершился контракт по окончанию 2022 года. Сейчас он – главный тренер сборной Армении.

В тренерский штаб Петракова входили:

  • Александр Шовковский;
  • Андрей Анненков;
  • Вячеслав Кернозенко;
  • Вячеслав Руженцев.

Александр Шовковский стал ассистентом главного тренера киевского «Динамо».

Вячеслав Кернозенко продолжит работать в «Колосе», где ранее совмещал трудовую деятельность с работой в сборной Украины.

Судьба Андрея Анненкова и Вячеслава Руженцева неизвестна. Но интересно, что на сайте Федерации футбола Армении пока нет информации о помощниках Александра Петракова. Стоит предположить, что в его тренерском штабе может появиться кто-то из украинских специалистов.

Также стоит отметить, что некоторые тренера из списка выше могут войти в новый тренерский штаб сборной Украины, если новый главный тренер будет видеть потребность в их услугах.

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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу новый тренер сборной Украины Александр Петраков Андрей Анненков Вячеслав Кернозенко Вячеслав Руженцев назначение тренера
Источник FanDay
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