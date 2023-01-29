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  4. Лацио подколол Рому в Твиттере из-за фото Ким Кардашьян
Италия
29 января 2023, 11:46 |
376
0

Лацио подколол Рому в Твиттере из-за фото Ким Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу надела футболку «Ромы»

29 января 2023, 11:46 |
376
0
Лацио подколол Рому в Твиттере из-за фото Ким Кардашьян

Вчера сосцети облетела фотография известной американской телезвезды Ким Кардашьян в футболке «Ромы» сезона 1997/1998. «Волки» решили опубликовать это фото у себя в Твиттере с комментарием «Мамма мия, Ким».

Вечный соперник «Ромы», «Лацио», ответил достойно. Опубликовав то же фото и несколько фотографий с римских дерби того сезона, они написали: «Спасибо, Ким, ты разблокировала нам воспоминание».

Дело в том, что в сезоне 97/98 «Рома» и «Лацио» встречались между собой четыре раза, и все четыре матча выиграл «Лацио»: 3:1 и 2:0 в Серии А, 4:1 и 2:1 в Кубке Италии.

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Источник Sport.ua
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