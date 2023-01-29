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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 10:05 | Обновлено 29 января 2023, 11:44
431
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с полузащитником по согласию сторон

Хавбек Александр Васильев покинул львовскую команду

29 января 2023, 10:05 | Обновлено 29 января 2023, 11:44
431
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с полузащитником по согласию сторон
ФК Львов. Александр Васильев

Украинский полузащитник Александр Васильев официально покинул ФК «Львов». Клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по общему согласию сторон.

Васильев присоединился к «Львову» в январе 2022 года. 28-летний атакующий хавбек провел на поле 13 игр, отличился одним забитым голом и одним ассистом.

Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили Александра за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.

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Источник ФК Львов
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