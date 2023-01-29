ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с полузащитником по согласию сторон

Украинский полузащитник Александр Васильев официально покинул ФК «Львов». Клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по общему согласию сторон.

Васильев присоединился к «Львову» в январе 2022 года. 28-летний атакующий хавбек провел на поле 13 игр, отличился одним забитым голом и одним ассистом.

Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили Александра за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.