Украина. Премьер лига29 января 2023, 10:05 | Обновлено 29 января 2023, 11:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов распрощался с полузащитником по согласию сторон
Хавбек Александр Васильев покинул львовскую команду
29 января 2023, 10:05 | Обновлено 29 января 2023, 11:44
431
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Украинский полузащитник Александр Васильев официально покинул ФК «Львов». Клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по общему согласию сторон.
Васильев присоединился к «Львову» в январе 2022 года. 28-летний атакующий хавбек провел на поле 13 игр, отличился одним забитым голом и одним ассистом.
Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили Александра за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.
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