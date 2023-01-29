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  4. Анчелотти недоволен составом Реала
Испания
29 января 2023, 09:59 |
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0

Анчелотти недоволен составом Реала

Тренер хочет иметь более длинную скамейку запасных

29 января 2023, 09:59 |
520
0
Анчелотти недоволен составом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен глубиной состав своей команды. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, после поражения в финале Суперкубка Испании (1:3) президент «Реала» Флорентино Перес попросил Анчелотти сделать выводы с поражения, заявив, что команде не хватает второстепенных трофеев.

В ответ Анчелотти пожаловался на то, что в его распоряжении есть лишь узкая обойма из 14-15 игроков, на которую он может рассчитывать. Итальянец привел в пример «Барселону», которая активно работает на трансферном рынке несмотря на глубокий экономический кризис.

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Источник Relevo
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