Анчелотти недоволен составом Реала
Тренер хочет иметь более длинную скамейку запасных
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен глубиной состав своей команды. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, после поражения в финале Суперкубка Испании (1:3) президент «Реала» Флорентино Перес попросил Анчелотти сделать выводы с поражения, заявив, что команде не хватает второстепенных трофеев.
В ответ Анчелотти пожаловался на то, что в его распоряжении есть лишь узкая обойма из 14-15 игроков, на которую он может рассчитывать. Итальянец привел в пример «Барселону», которая активно работает на трансферном рынке несмотря на глубокий экономический кризис.
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